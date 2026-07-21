شهردار شیراز خبرداد؛
اکوپارک ۲۳۰ هکتاری و بام سبز ۴۰۴۴ هکتاری شیراز در راه است
شهردار شیراز از اجرای مجموعهای از پروژههای بزرگ فضای سبز، گردشگری، تفریحی و ورزشی در این شهر خبر داد و گفت: احداث اکوپارک ۲۳۰ هکتاری، بوستان ۴۰۴۴ هکتاری در ارتفاعات، باغ ایرانی، پارک آبی و آکواریوم، بخشی از طرحهایی است که با هدف ارتقای کیفیت زندگی، افزایش نشاط اجتماعی و توسعه گردشگری در شیراز در حال اجراست.
وی یکی از پروژههای شاخص را احداث اکوپارک ۲۳۰ هکتاری در مجاورت بزرگراه مهندسین عنوان کرد و افزود: این پروژه با تملک باغ موجود، علاوه بر ایجاد یک فضای گسترده تفریحی و طبیعی، میتواند در توسعه پایدار، تقویت گردشگری و حفظ درختان کهن شیراز نقش مؤثری داشته باشد.
شهردار شیراز همچنین از اجرای پروژه بوستان ۴۰۴۴ هکتاری در ارتفاعات شهر خبر داد و گفت: این پروژه میتواند به یکی از کمنظیرترین فضاهای سبز شهری تبدیل شود و شهروندان در بام سبز شیراز امکان تماشای شهر از چشماندازی ۳۶۰ درجه را خواهند داشت.
اسدی ادامه داد: باغ ایرانی نیز در فضایی به وسعت ۱۰ هکتار احداث شده و با تلفیق معماری اصیل ایرانی و نیازهای امروز، به مقصدی جدید برای تفریح و گذران اوقات فراغت شهروندان تبدیل خواهد شد.
وی در ادامه از پیشرفت پروژه شهر آبی شیراز خبر داد و گفت: این مجموعه در زمینی به مساحت پنج هکتار و با زیربنای ۷۰ هزار مترمربع در حال احداث است و پیشبینی میشود طی چند ماه آینده به بهرهبرداری برسد.
به گفته شهردار شیراز، شهر آبی دارای ۱۴ سرسره، استخر هزار نفری، استخر موجساز و رودخانه تفریحی ۳۰۰ متری خواهد بود و میتواند به یکی از مجموعههای بزرگ پارک آبی کشور تبدیل شود.
اسدی همچنین به اجرای پروژه آکواریوم شیراز در پارک ۵۸۰ هکتاری دراک با مشارکت بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: این پروژهها در کنار طرحهایی همچون احداث تلهکابین، ظرفیتهای جدیدی برای توسعه گردشگری تفریحی در شیراز ایجاد خواهند کرد.
شهردار شیراز با تأکید بر اینکه توسعه نشاط شهری نباید محدود به پروژههای بزرگ باشد، گفت: در کنار طرحهای کلان، اجرای پروژههای محلهمحور نیز در دستور کار قرار دارد و احداث ۱۰ سالن ورزشی و پارکهای محلهای در نقاط مختلف شهر، با هدف افزایش دسترسی شهروندان به فضاهای ورزشی و تفریحی دنبال میشود.
اسدی ابراز امیدواری کرد با تکمیل و بهرهبرداری از این پروژهها، شیراز ضمن ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، به الگویی در زمینه توسعه پایدار، شهر سبز و گردشگری تفریحی در کشور تبدیل شود.