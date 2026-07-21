به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد عزیزی امروز سه شنبه در جلسه کمیته مشورتی بانوان و خانواده شهرستان پلدختر، بر ضرورت برنامه ریزی برای رفع مشکلات حوزه بانوان و توانمندسازی آنان تأکید و با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت بانوان در مدیریت شهرستان، خواستار به‌کارگیری بانوان در پست‌های مدیریتی شد و اظهار داشت: مطالبات بانوان باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی بر بررسی کارشناسی اختصاص پارک شهید شکارچی به بانوان تأکید کرد و افزود: تکمیل جاده سلامت در خیابان ساحلی و طرح موضوع در شورای ترافیک برای اختصاص ساعاتی از شب به استفاده بانوان از این مسیر، باید در دستور کار قرار گیرد.

فرماندار پلدختر اختصاص فضاهای آموزشی شهرستان در ساعات مشخص به بانوان و فراهم کردن زمان‌های ویژه برای استفاده بانوان از استخر شنا را از دیگر مطالبات مطرح‌شده عنوان کرد گفت: متخصص زنان و زایمان در درمانگاه تأمین اجتماعی پلدختر وجود ندارد که این موضوع از سوی رئیس تأمین اجتماعی استان پیگیری شده است.

عزیزی از اقدامات انجام‌شده در حوزه اشتغال بانوان خبر داد و گفت: تاکنون دو نمایشگاه مشاغل خانگی در شهرستان برگزار شده، ۹۲ طرح تسهیلات اشتغال‌زایی به بانوان اختصاص یافته و دو کارگاه آموزشی نیز توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شده است.

وی تصریح کرد: در پرداخت تسهیلات، عدالت برای بانوان باید به‌طور ویژه مدنظر قرار گیرد و همچنین شهرداری نسبت به ایجاد بازارچه‌ای در خیابان ولی‌عصر برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی بانوان اقدام کند

فرماندار پلدختر با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی بانوان شهرستان خاطرنشان کرد: در حال حاضر پنج بانو به‌عنوان رئیس هیئت‌های ورزشی پلدختر فعالیت می‌کنند و بیش از یک هزار ورزشکار سازمان‌یافته زن در شهرستان حضور دارند، ، همچنین سه باشگاه خصوصی ویژه بانوان در سطح شهرستان احداث و راه‌اندازی شده است.

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