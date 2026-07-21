خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره‌کل صمت فارس:

انتخابات هیئت‌مدیره اتحادیه صنایع دستی و فرش دستباف شیراز برگزار شد

انتخابات هیئت‌مدیره اتحادیه صنایع دستی و فرش دستباف شیراز برگزار شد
کد خبر : 1816432
لینک کوتاه کپی شد.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس از برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان صنایع دستی و فرش دستباف شهرستان شیراز به‌صورت الکترونیکی خبر داد و گفت: انتخابات اتحادیه‌های صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی استان در فضایی آرام، منظم و مطابق با تقویم قانونی، به‌صورت مستمر در حال برگزاری است.

به گزارش ایلنا، وحیدرضا محمودزاده اظهار داشت: انتخابات هیئت‌مدیره اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان صنایع دستی و فرش دستباف شهرستان شیراز به استناد آیین نامه اجرایی قانون نظام صنفی ، با حضور اعضای هیئت اجرایی و هیئت نظارت بر انتخابات اتحادیه‌های صنفی استان در سالن اجتماعات اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت فارس برگزار شد و اعضای اصلی و علی‌البدل این اتحادیه برای یک دوره چهار ساله با رأی اعضا انتخاب شدند.

وی با تأکید بر اینکه استفاده از فناوری‌های نوین، گامی مؤثر در ارتقای کیفیت فرآیندهای اجرایی است، افزود: با تأمین زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز، این انتخابات به‌صورت کاملاً الکترونیکی برگزار شد که علاوه بر افزایش سرعت و دقت، سلامت، شفافیت و اعتمادپذیری فرآیند رأی‌گیری را نیز ارتقا می‌بخشد.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره‌کل صمت فارس ادامه داد: از ابتدای تیرماه سال جاری تاکنون انتخابات پنج اتحادیه صنفی در استان به‌صورت الکترونیکی برگزار شده و هیئت‌مدیره‌های منتخب فعالیت خود را در چارچوب قانون نظام صنفی آغاز کرده‌اند. همچنین انتخابات سایر اتحادیه‌های صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی نیز بر اساس برنامه زمان‌بندی مصوب، با آرامش، نظم و رعایت کامل ضوابط قانونی در حال برگزاری است.

محمودزاده شفافیت را از مهم‌ترین مزایای انتخابات الکترونیکی برشمرد و گفت: این شیوه برگزاری، ضمن کاهش احتمال بروز خطاهای انسانی، موجب تسریع در فرآیند اخذ و شمارش آرا شده و امکان اعلام نتایج در کوتاه‌ترین زمان ممکن را فراهم می‌کند؛ موضوعی که رضایت و اطمینان فعالان صنفی را نیز به همراه داشته است.

وی در پایان با اشاره به اهمیت توانمندسازی مدیران منتخب اتحادیه‌ها اضافه کرد: اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس با همکاری اتاق اصناف مرکز استان، دوره‌های آموزشی تخصصی متعددی را برای اعضای جدید هیئت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی برگزار می‌کند تا آنان با قانون نظام صنفی، وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود آشنایی بیشتری یافته و در مسیر ارتقای خدمات به جامعه صنفی گام بردارند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل