معاون بازرگانی و توسعه تجارت ادارهکل صمت فارس:
انتخابات هیئتمدیره اتحادیه صنایع دستی و فرش دستباف شیراز برگزار شد
معاون بازرگانی و توسعه تجارت ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس از برگزاری انتخابات هیئتمدیره اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان صنایع دستی و فرش دستباف شهرستان شیراز بهصورت الکترونیکی خبر داد و گفت: انتخابات اتحادیههای صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی استان در فضایی آرام، منظم و مطابق با تقویم قانونی، بهصورت مستمر در حال برگزاری است.
وی با تأکید بر اینکه استفاده از فناوریهای نوین، گامی مؤثر در ارتقای کیفیت فرآیندهای اجرایی است، افزود: با تأمین زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری مورد نیاز، این انتخابات بهصورت کاملاً الکترونیکی برگزار شد که علاوه بر افزایش سرعت و دقت، سلامت، شفافیت و اعتمادپذیری فرآیند رأیگیری را نیز ارتقا میبخشد.
معاون بازرگانی و توسعه تجارت ادارهکل صمت فارس ادامه داد: از ابتدای تیرماه سال جاری تاکنون انتخابات پنج اتحادیه صنفی در استان بهصورت الکترونیکی برگزار شده و هیئتمدیرههای منتخب فعالیت خود را در چارچوب قانون نظام صنفی آغاز کردهاند. همچنین انتخابات سایر اتحادیههای صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی نیز بر اساس برنامه زمانبندی مصوب، با آرامش، نظم و رعایت کامل ضوابط قانونی در حال برگزاری است.
محمودزاده شفافیت را از مهمترین مزایای انتخابات الکترونیکی برشمرد و گفت: این شیوه برگزاری، ضمن کاهش احتمال بروز خطاهای انسانی، موجب تسریع در فرآیند اخذ و شمارش آرا شده و امکان اعلام نتایج در کوتاهترین زمان ممکن را فراهم میکند؛ موضوعی که رضایت و اطمینان فعالان صنفی را نیز به همراه داشته است.
وی در پایان با اشاره به اهمیت توانمندسازی مدیران منتخب اتحادیهها اضافه کرد: ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس با همکاری اتاق اصناف مرکز استان، دورههای آموزشی تخصصی متعددی را برای اعضای جدید هیئتمدیره اتحادیههای صنفی برگزار میکند تا آنان با قانون نظام صنفی، وظایف و مسئولیتهای قانونی خود آشنایی بیشتری یافته و در مسیر ارتقای خدمات به جامعه صنفی گام بردارند.