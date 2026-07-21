به گزارش ایلنا، وحیدرضا محمودزاده اظهار داشت: انتخابات هیئت‌مدیره اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان صنایع دستی و فرش دستباف شهرستان شیراز به استناد آیین نامه اجرایی قانون نظام صنفی ، با حضور اعضای هیئت اجرایی و هیئت نظارت بر انتخابات اتحادیه‌های صنفی استان در سالن اجتماعات اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت فارس برگزار شد و اعضای اصلی و علی‌البدل این اتحادیه برای یک دوره چهار ساله با رأی اعضا انتخاب شدند.

وی با تأکید بر اینکه استفاده از فناوری‌های نوین، گامی مؤثر در ارتقای کیفیت فرآیندهای اجرایی است، افزود: با تأمین زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز، این انتخابات به‌صورت کاملاً الکترونیکی برگزار شد که علاوه بر افزایش سرعت و دقت، سلامت، شفافیت و اعتمادپذیری فرآیند رأی‌گیری را نیز ارتقا می‌بخشد.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره‌کل صمت فارس ادامه داد: از ابتدای تیرماه سال جاری تاکنون انتخابات پنج اتحادیه صنفی در استان به‌صورت الکترونیکی برگزار شده و هیئت‌مدیره‌های منتخب فعالیت خود را در چارچوب قانون نظام صنفی آغاز کرده‌اند. همچنین انتخابات سایر اتحادیه‌های صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی نیز بر اساس برنامه زمان‌بندی مصوب، با آرامش، نظم و رعایت کامل ضوابط قانونی در حال برگزاری است.

محمودزاده شفافیت را از مهم‌ترین مزایای انتخابات الکترونیکی برشمرد و گفت: این شیوه برگزاری، ضمن کاهش احتمال بروز خطاهای انسانی، موجب تسریع در فرآیند اخذ و شمارش آرا شده و امکان اعلام نتایج در کوتاه‌ترین زمان ممکن را فراهم می‌کند؛ موضوعی که رضایت و اطمینان فعالان صنفی را نیز به همراه داشته است.

وی در پایان با اشاره به اهمیت توانمندسازی مدیران منتخب اتحادیه‌ها اضافه کرد: اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس با همکاری اتاق اصناف مرکز استان، دوره‌های آموزشی تخصصی متعددی را برای اعضای جدید هیئت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی برگزار می‌کند تا آنان با قانون نظام صنفی، وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود آشنایی بیشتری یافته و در مسیر ارتقای خدمات به جامعه صنفی گام بردارند.

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