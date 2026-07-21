رینگ آبرسانی ۱۶ کیلومتری منطقه ۹ شیراز تکمیل شد

به گزارش ایلنا، عملیات احداث رینگ ۱۶ کیلومتری انتقال آب فضای سبز در منطقه ۹ شیراز با هدف بهینه‌سازی شبکه آبرسانی شهری به پایان رسید. این پروژه عمرانی با جایگزینی ساختار خطی شرق به غرب با یک شبکه حلقوی یکپارچه، ضمن اتصال محدوده جاده بوشهر تا شهرک مهدی‌آباد، ظرفیت توزیع پایدار و مطمئن آب در ارتفاعات چنار راهدار و نقاط کلیدی فضای سبز این منطقه را تأمین کرده است.

از این رو عبدالصالح رستم‌زاده با اعلام اتمام این پروژه زیرساختی در حوزه فضای سبز اظهار داشت: با اجرای رینگ ۱۶ کیلومتری شبکه انتقال آب، تاب‌آوری و پایداری منابع آبی در این منطقه به نحو چشمگیری افزایش یافته است.

وی در تشریح جزئیات این دستاورد عمرانی افزود: با توجه به مسائل زیست‌محیطی و لزوم حفظ سرانه‌های فضای سبز به‌عنوان ریه‌های تنفسی شهر، مدیریت بهینه منابع آب و ایمن‌سازی خطوط انتقال، همواره در اولویت برنامه‌های اجرایی منطقه قرار دارد. در همین راستا، عملیات اجرای رینگ ۱۶ کیلومتری شبکه انتقال آب فضای سبز، پس از ماه‌ها تلاش بی‌وقفه، با موفقیت به پایان رسید و اکنون در مرحله بهره‌برداری کامل قرار دارد.

از جاده بوشهر تا شهرک مهدی‌آباد؛ ایجاد یک شبکه یکپارچه

رستم‌زاده با اشاره به گستردگی عملیات اجرایی این پروژه تصریح کرد: این طرح بزرگ از ابتدای جاده بوشهر (محدوده پل گچی) و با هدف تأمین آب پایدار ارتفاعات چنار راهدار آغاز شده و با عبور از محورهای اصلی و بخش‌های مختلف منطقه ۹، تا انتهای شهرک مهدی‌آباد امتداد یافته است. اهمیت این مسیر در پوشش‌دهیِ نقاط کلیدی فضای سبز شهری است که پیش از این در تأمین آب پایدار با چالش‌های فنی روبرو بودند.

شهردار منطقه ۹ شیراز درباره مزیت‌های فنی این پروژه گفت: تا پیش از اجرای این طرح، شبکه آبرسانی منطقه به‌صورت خطی از شرق به غرب فعالیت می‌کرد که این ساختار، آسیب‌پذیری شبکه را در مواقع بحرانی به شدت افزایش می‌داد. با تبدیل این ساختار به یک شبکه حلقوی، ما عملاً یک «بیمه زیرساختی» برای فضای سبز ایجاد کرده‌ایم.

وی افزود: اکنون سیستم مدیریت شهری قادر است در زمان بروز حوادث غیرمترقبه، همچون شکستگی‌های ناگهانی خطوط یا قطع جریان برق در ایستگاه‌های پمپاژ، از طریق مانورهای بهره‌برداری، آب مورد نیاز را از مسیرهای جایگزین تأمین کند. این یعنی دیگر هیچ بخشی از فضای سبز منطقه به دلیل نقص فنی در یک نقطه، با تنش آبی مواجه نخواهد شد.

توزیع عادلانه و ارتقای کیفیت نگهداری

رستم‌زاده در ادامه به تأثیرات مثبت این طرح بر کیفیت نگهداری فضای سبز اشاره و اعلام کرد: توزیع متعادل آب در سراسر محدوده، کاهش افت فشار و بهبود راندمان آبیاری از دستاوردهای مستقیم این پروژه است. این اقدام علاوه بر افزایش ضریب اطمینان شبکه، هزینه‌های ناشی از تعمیرات اضطراری را نیز کاهش می‌دهد. ما با این پروژه در واقع به سمتی حرکت کردیم که فرآیند نگهداری از فضای سبز، به جای روش‌های سنتی و پرهزینه، بر پایه یک شبکه هوشمند و انعطاف‌پذیر استوار باشد.

شهردار منطقه ۹ در بخش پایانی سخنان خود ضمن تقدیر از تیم‌های خدمات شهری شهرداری منطقه ۹ خاطرنشان کرد: اجرای رینگ ۱۶ کیلومتری شبکه آبرسانی، تنها یک پروژه اجرایی نیست؛ بلکه گامی در جهت تحقق الگوهای توسعه پایدار شهری در شیراز است.

وی تاکید کرد: هدف ما در شهرداری منطقه ۹، افزایش آمادگی شبکه در شرایط مختلف اقلیمی و بحرانی است تا شهروندان عزیز بتوانند با اطمینان خاطر، از سرانه‌های فضای سبز این منطقه بهره‌مند شوند.

گفتنی است، تکمیل این شبکه حلقوی با ایجاد ظرفیت پدافندی و امکان مانورهای بهره‌برداری، آسیب‌پذیری زیرساخت‌های آبی را در برابر شکستگی‌های ناگهانی یا اختلال در ایستگاه‌های پمپاژ به حداقل رسانده است. این تحول ساختاری ضمن کاهش هزینه‌های نگهداری و بهینه‌سازی راندمان آبیاری، ضریب اطمینان شبکه را در برابر شرایط بحرانی و اقلیمی ارتقا داده است.

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