یک مسوول:
مسائل و مشکلات پروژههای گردشگری شهرستان اردبیل پیگیری میشود/قرار گرفتن 15 طرح گردشگری در مرحله ایجاد
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان اردبیل گفت: مسائل و مشکلات پروژههای گردشگری شهرستان اردبیل به صورت موردی تا حصول نتیجه پیگیری میشود.
به گزارش ایلنا، محمدرضا شایقی در تشریح این خبر اظهار کرد: مسائل و مشکلات پروژههای گردشگری شهرستان اردبیل با هدف تسریع در اجرای پروژهها به صورت موردی تا حصول نتیجه پیگیری میشود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان اردبیل افزود: در حال حاضر 15 طرح گردشگری در سطح شهرستان اردبیل با صدور مجوز ایجاد در مرحله اجرا قرار دارد که بهرهبرداری از این پروژهها تنوع و ظرفیت مناسبی به تاسیسات گردشگری مرکز استان اضافه خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه دو پروژه گردشگری شهرستان برای بهرهبرداری در هفته دولت آماده میشود، تاکید کرد: پروژههای در حال اجرا در سطح شهرستان اردبیل در قالب هتل، مرکز گردشگری، سفرهخانه سنتی، مرکز سرگرمی و تفریحی و بومگردی قرار دارد.
شایقی ادامه داد: در راستای پیگیری مسائل و مشکلات پروژهها جلسهای با حضور سرمایهگذار، معاون فرماندار، بخشدار ثمرین و نمایندگان دستگاههای مرتبط برگزار و تصمیمات لازم درخصوص مشکلات یک پروژه در بخش ثمرین اتخاذ شد.