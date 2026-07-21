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مدیرکل آموزش و پرورش استان:

بهسازیِ ۴۲۱ مدرسه لرستان شامل ۲۲۰۰ کلاس درس در قالب طرح شهید عجمیان در حال اجراست

بهسازیِ ۴۲۱ مدرسه لرستان شامل ۲۲۰۰ کلاس درس در قالب طرح شهید عجمیان در حال اجراست
کد خبر : 1816420
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مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با اشاره به پیشرفت اجرای طرح شهید عجمیان در مدارس استان گفت: روند بهسازی ۲۲۰۰ کلاس درس در ۴۲۱ مدرسه لرستان در حال اجراست و بخش قابل‌توجهی از اقدامات پیش‌بینی‌شده در این طرح با تمرکز بر مدارس حاشیه شهرها و مناطق کم‌برخوردار پیش رفته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدعیسی سهرابی امروز سه شنبه در جلسه بررسی روند اجرای طرح شهید عجمیان، با تأکید بر رویکرد کیفیت گرایی و ضرورت ارزیابی کیفی اقدامات انجام‌شده، اظهار کرد: در اجرای این طرح تلاش شده است بهسازی و مناسب‌سازی فضای مدارس با هدف تربیتی و با استفاده از ظرفیت هنرستان‌ها، سازمان دانش‌آموزی، گروه‌های جهادی و امکانات موجود دنبال شود. 

وی افزود با تکیه بر نظارت فرایندی: روند اجرای طرح باید تا پایان کار به‌صورت مستمر مورد بررسی قرار گیرد و علاوه بر سنجش میزان پیشرفت فعالیت‌ها، کیفیت اقدامات انجام‌شده و تغییرات ایجادشده در فضای مدارس نیز مورد توجه باشد. 

سهرابی با اشاره به پیشرفت اقدامات اجرایی طرح شهید عجمیان در مدارس استان گفت: در کنار فعالیت‌های بهسازی، استفاده از ظرفیت‌های هنری دانش‌آموزان و هنرآموزان هنرستان‌های هنرهای زیبا، همچنین دانش‌آموزان فعال در کلاس‌های نقاشی و طراحی کانون‌های فرهنگی‌تربیتی و پایگاه‌های اوقات فراغت، برای تکمیل اقدامات زیباسازی مدارس نیز در حال پیگیری است. 

وی اعتبار اختصاص‌یافته به اجرای این طرح را ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: تأمین و تهیه مصالح مورد نیاز از سوی اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس انجام شده و اجرای اقدامات و ادامه فعالیت‌های طرح نیز با مشارکت قرارگاه جهادی شهید عجمیان در حال انجام است. 

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با تأکید بر رویکرد تمرکززدایی بر ضرورت تکمیل زنجیره بهسازی و زیباسازی مدارس، افزود: استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی، معلمان، هنرمندان و دانش‌آموزان می‌تواند در کنار اقدامات عمرانی، روند بهبود فضای مدارس را تکمیل کند.

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