به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی روز سه شنبه سی‌ام تیر ماه در آیین گرامیداشت هفته بهزیستی با تبریک سالروز تاسیس سازمان بهزیستی کشور، اظهار کرد: این نهاد با هدف حمایت از افراد دارای نیازهای ویژه از جمله افراد دارای معلولیت، خانواده‌های بی‌سرپرست و بدسرپرست، کودکان بی‌سرپرست و سایر اقشار نیازمند تشکیل شده و در کنار خدمات تخصصی، خدمات عمومی متعددی نیز به عموم مردم ارائه می‌دهد.

وی با تاکید بر رسالت حمایتی سازمان بهزیستی افزود: امروز در کنار جامعه هدف این سازمان حضور یافتیم تا اعلام کنیم نظام جمهوری اسلامی و سازمان بهزیستی با همه توان در کنار آنان هستند و هر آنچه در توان کشور و امکانات سازمان باشد، با رعایت عدالت برای تامین نیازهای این عزیزان به کار گرفته خواهد شد.

استاندار لرستان با اشاره به عملکرد اداره کل بهزیستی استان گفت: خوشبختانه بهزیستی لرستان در حوزه خدمات‌رسانی به جامعه هدف خود از استان‌های برتر کشور محسوب می‌شود و عملکرد این مجموعه نشان‌دهنده تلاش مستمر کارکنان آن در خدمت به اقشار آسیب‌پذیر است.

وی ادامه داد: البته به وضعیت موجود قانع نیستیم و هنوز بخشی از نیازهای جامعه هدف برطرف نشده است، اما مسیر خدمت با جدیت دنبال می‌شود تا بتوانیم پاسخگوی مطالبات این قشر باشیم.

استاندار لرستان با بیان اینکه بیش از ۵۰ هزار نفر در سراسر استان تحت پوشش خدمات بهزیستی قرار دارند، تصریح کرد: خدمت به این افراد وظیفه‌ای انسانی و اجتماعی است و همه ظرفیت‌های موجود برای ارتقای کیفیت خدمات به کار گرفته خواهد شد.

وی همچنین از کارکنان اداره کل بهزیستی استان و شهرستان‌ها قدردانی کرد و گفت: فعالیت در سازمان بهزیستی از دشوارترین عرصه‌های خدمت است و نیازمند روحیه ایثار، انگیزه و تعهد است.

استاندار لرستان افزود: همکاران بهزیستی وقت، توان و سرمایه اصلی زندگی خود را برای خدمت به نیازمندان اختصاص داده‌اند و با انگیزه و علاقه در مسیر حمایت از جامعه هدف تلاش می‌کنند که از همه آنان صمیمانه قدردانی می‌کنم.

انتهای پیام/