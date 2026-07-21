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مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان خبر داد؛

محکومیت سه متخلف در قاچاق آرد و لوازم آرایشی با بیش از ۶ میلیارد ریال جریمه در بروجرد

محکومیت سه متخلف در قاچاق آرد و لوازم آرایشی با بیش از ۶ میلیارد ریال جریمه در بروجرد
کد خبر : 1816401
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مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از محکومیت سه متخلف در پرونده‌های جداگانه قاچاق آرد و لوازم آرایشی در شهرستان بروجرد خبر داد و گفت: این افراد در مجموع به پرداخت بیش از ۶ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

به گزارش ایلنا، قهرمان شاهی امروز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگران اظهار کرد: پرونده قاچاق آرد گندم به ارزش یک میلیارد و ۵۱۲ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان بروجرد رسیدگی شد که شعبه پس از بررسی مدارک، تخلف را محرز دانست و علاوه بر ضبط کالای کشف‌شده، متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۵۱۲ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالا محکوم کرد. 

وی افزود: با توجه به اینکه ارزش وسیله نقلیه مورد استفاده در حمل کالا از ارزش محموله قاچاق بیشتر بود، شعبه یک میلیارد و ۵۱۲ میلیون ریال دیگر به جریمه اضافه کرد و در مجموع، متخلف به پرداخت سه میلیارد و ۲۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. این پرونده پس از توقیف خودرو توسط مأموران نیروی انتظامی بروجرد در حین گشت‌زنی و کشف محموله قاچاق، برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از رسیدگی به پرونده قاچاق لوازم آرایشی به ارزش ۸۳۳ میلیون و ۷۲۲ هزار ریال خبر داد و گفت: شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان بروجرد ضمن ضبط کالاهای کشف‌شده، متخلف را به پرداخت ۸۳۳ میلیون و ۷۲۲ هزار ریال جزای نقدی معادل ارزش کالا محکوم کرد. 

شاهی ادامه داد: با توجه به اینکه ارزش وسیله نقلیه بیش از ارزش کالاهای کشف‌شده بود، همین مبلغ نیز به جریمه افزوده شد و متخلف در مجموع به پرداخت یک میلیارد و ۷۴۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. این پرونده نیز پس از توقیف خودرو توسط مأموران نیروی انتظامی بروجرد به تعزیرات حکومتی ارجاع شد. 

وی در ادامه از محکومیت یک قاچاقچی آرد یارانه‌ای خبر داد و گفت: پرونده قاچاق ۶۰ کیسه آرد یارانه‌ای به ارزش یک میلیارد و ۴۷۶ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی بروجرد بررسی شد و شعبه ضمن احراز تخلف، علاوه بر ضبط کالاهای کشف‌شده، متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۴۷۶ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالا محکوم کرد. 

شاهی گفت: این محموله با گزارش بازرسان جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد و با همکاری نیروی انتظامی از یک واحد نانوایی کشف و ضبط و پرونده آن برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.

 

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