وضضعیت حاشینه نشینی تبریز به شرایط هشدار رسیده است/ این معضل حاصل انباشت حداقل ۵۰ ساله در ادوار مختلف مدیریت شهری است

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، ظفر محمدی امروز در تشریح جزئیات جلسات اخیر برای ساماندهی واحدهای آسیب‌دیده ملازینال اظهار داشت: با حضور نمایندگان شهرداری تبریز، شورای اسلامی شهر و اداره‌کل راه و شهرسازی استان، مقرر شد مشکل خانواده‌های متأثر از پدیده رانش زمین، با هر شیوه ممکن مرتفع شود.

وی افزود: در شهرک اندیشه تبریز ۱۲۰ واحد آپارتمانی وجود دارد که با تفاهم شهرداری و راه و شهرسازی، ۵۹ واحد از آنها به خانواده‌های خسارت‌دیده منطقه ملازینال اختصاص خواهد یافت. همچنین سه راهکار جایگزین برای این منظور پیشنهاد شده که هفته آینده در جلسه مشترک با حضور بنیاد مسکن، نهایی و تصمیم قطعی اتخاذ خواهد شد.

معاون استاندار آذربایجان شرقی در ادامه، حاشیه‌نشینی در تبریز را یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های مدیریت شهری دانست و تصریح کرد: این معضل، موضوعی تازه نیست و حاصل انباشت حداقل ۵۰ ساله در ادوار مختلف مدیریت شهری است که متأسفانه تاکنون به دلایل گوناگون حل‌نشده باقی مانده و امروز به شرایط هشدار دهنده‌ای رسیده است.

محمدی با تأکید بر عزم جدی مدیریت ارشد استان برای ساماندهی اصولی و پایدار این مشکل، خاطرنشان کرد: به دستور استاندار، برنامه‌ریزی و رایزنی‌های گسترده‌ای در معاونت عمرانی در حال انجام است و در این مسیر، همگرایی و وحدت رویه میان همه دستگاه‌های مسئول، امری حیاتی و ضروری به شمار می‌رود.

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