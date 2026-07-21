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مدیر امور اراضی استان خبر داد؛

صدور 49 مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی در قزوین

صدور 49 مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی در قزوین
کد خبر : 1816341
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مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از صدور 49 مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی در سه ماهه نخست سال 1405 خبر داد و گفت: این مجوزها پس از بررسی‌های دقیق کارشناسی و صرفاً برای طرح‌های ضروری صادر شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، پرویز عبدی در این‌باره گفت: صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری‌های غیرمجاز، مهم‌ترین رویکرد مدیریت امور اراضی است و صدور مجوز تنها در موارد ضروری و پس از طی مراحل قانونی، فنی و کارشناسی انجام می‌شود.

وی افزود: در سه ماهه نخست سال جاری، طی برگزاری 12 جلسه تخصصی، 392 پرونده مرتبط با درخواست‌های تغییر کاربری مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت برای 49 پرونده مجوز صادر شد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به نوع طرح‌های مشمول این مجوزها تصریح کرد: این مجوزها عمدتاً برای اجرای طرح‌هایی نظیر احداث مجتمع‌های گردشگری و خدمات رفاهی، ایجاد انبارهای ذخیره و بسته‌بندی محصولات کشاورزی و ساخت اتاقک صادر شده است.
عبدی خاطرنشان کرد: از مجموع مجوزهای صادر شده، 29 مورد مربوط به طرح‌های کشاورزی و 20 مورد مربوط به طرح‌های غیرکشاورزی بوده است.

وی تأکید کرد: پیش از صدور هرگونه مجوز، کارشناسان مدیریت امور اراضی از محل اجرای طرح‌ها بازدید کرده و تمامی پرونده‌ها از نظر فنی، قانونی و انطباق با ضوابط حفاظت از اراضی کشاورزی به دقت بررسی می‌شوند.

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