به گزارش ایلنا، علی‌رضا محمدی افزود: نیروهای مستقر در منطقه از 2 جهت آتش را خاموش کردند، اما شیب تند و وزش باد باعث گسترش آتش به دیگر نواحی کوهستان شده است. نیروهای حفاظت محیط‌زیست استان با توجه به گسترش آتش و وزش باد به تنهایی قادر به مهار این پدیده نیستند.

وی ادامه داد: برای خاموشی شعله‌های آتش، به مشارکت و حضور تمامی افراد دلسوز طبیعت نیاز است. از تمامی طبیعت‌دوستان و نیروهای داوطلب مردمی تقاضا می‌شود برای مشارکت در مهار آتش‌سوزی جنگل‌های قلارنگ و نیز جلوگیری از گسترش آن با بسیج همگانی به یاری نیروهای عملیاتی بشتابند.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان ایلام اظهار داشت: از تمامی افراد و نیروهای مردمی که امکان حضور در محل آتش‌سوزی را دارند تقاضا می‌شود خود را برای همیاری در مهار آتش‌سوزی به منطقه «پل حفی» و «تیرتاف» در کوهستان جنگلی قلارنگ برسانند.

محمدی به موقعیت جغرافیایی منطقه و پوشش عمده گیاهی آن اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: منطقه مانشت و قلارنگ مشرف به شهر ایلام از مناطق حفاظت‌شده محیط‌زیست این استان به شمار می‌رود. پوشش عمده گیاهی و اصلی این ذخیره‌گاه جنگلی را درختان بلوط تشکیل می‌دهند.

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