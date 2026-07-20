شهادت ستوان دوم مهداد پاشایی در حمله آمریکای جنایتکار به تبریز

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، ستوان دوم مهداد پاشایی بامداد دوشنبه در جریان حمله آمریکا به تبریز به فیض شهادت نائل آمد.

پیکر این شهید والامقام عصر امروز دوشنبه با حضور اقشار مختلف مردم، همرزمان، خانواده معظم شهدا و جمعی از نیروهای مسلح وارد مراغه شد و مورد استقبال باشکوه مردم شهیدپرور این شهرستان قرار گرفت.

بر اساس اعلام مسئولان، آیین تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر شهید مهداد پاشایی فردا با حضور مردم و مسئولان در زادگاهش مراغه برگزار خواهد شد.

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