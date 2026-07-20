موافقت وزیر میراث فرهنگی با میزبانی چهارمحال و بختیاری از دو رویداد ملی طبیعت گردی و لباس های محلی

به گزارش ایلنا، جعفر مردانی شامگاه دوشنبه در نشست با وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اظهارداشت: راه اندازی ۲ پایگاه میراث فرهنگی، تأمین اعتبار طرح های بالای ۷۰ درصد و رفع کمبود نیرو و ساختمان اداری در دستور کار قرار گرفت.

وی از موافقت وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با برگزاری دو رویداد طبیعت گردی و لباس های محلی به میزبانی چهارمحال و بختیاری خبر داد.

مردانی با اشاره به ظرفیت های بالای استان در حوزه گردشگری گفت: چهارمحال و بختیاری دارای رودخانه های دائمی، تالاب های بین المللی، قله های مرتفع و پوشش جنگلی و گیاهی منحصربه فرد است که بستر مناسبی برای توسعه طبیعت گردی فراهم می کند.

مردانی تصریح کرد: وزیر دستور داد برای ۱۰ شهرستان از مجموع ۱۲ شهرستان استان که فاقد ساختمان اداری و خودرو هستند، اقدامات لازم انجام شود.

وی. ادامه داد: همچنین نسبت به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز از طریق برگزاری آزمون برای پست های خالی این اداره کل دستور ویژه صادر شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: وزیر همچنین تأمین اعتبار برای تکمیل طرح های این اداره کل با پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصد و نیز تخصیص اعتبارات فنی و اعتباری برای اقامتگاه های بومگردی استان را مورد تأکید قرار داد.

مردانی در پایان از قول وزیر برای سفر به چهارمحال و بختیاری در نخستین فرصت ممکن خبر داد و گفت: در این نشست، با توجه به اشتراک های فرهنگی استان های زاگرس‌نشین، تشکیل «مسیر مربع گردشگری» ویژه استان های چهارمحال و بختیاری، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان نیز تأیید شد.

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