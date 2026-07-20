مرد ۳۶ ساله در کانال آب شرق اصفهان جان باخت
مسوول روابط عمومی اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث استان اصفهان گفت: مردی ۳۶ ساله عصر دوشنبه بر اثر غرقشدگی در کانال آب واقع در شرق اصفهان جان خود را از دست داد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، عباس عابدی شامگاه دوشنبه اظهار داشت: ساعت ۱۷:۰۷ امروز گزارشی مبنی بر غرقشدگی یک مرد در کانال آب واقع در پشت انرژی اتمی به سمت فیروزآباد در شرق اصفهان به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ استان اعلام شد.
وی افزود: پس از دریافت گزارش، یک تیم عملیاتی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام و اقدامات درمانی و عملیات احیای قلبی و ریوی برای مصدوم در محل آغاز شد.
عابدی با بیان اینکه فرد حادثه دیده مردی ۳۶ ساله بود، تصریح کرد: به دلیل شرایط محل وقوع حادثه، عملیات احیا در حین انتقال نیز ادامه یافت و مصدوم برای ادامه اقدامات درمانی به بیمارستان فارابی اصفهان منتقل شد.
وی خاطرنشان کرد: با وجود تلاش نیروهای اورژانس و کادر درمان، این مرد ۳۶ ساله جان خود را از دست داد.
وی با اشاره به افزایش حوادث غرقشدگی در فصل گرما، از شهروندان خواست از شنا و ورود به کانالهای انتقال آب و نزدیک شدن به حاشیه این مسیرها خودداری کنند، زیرا جریان تند آب و شرایط خاص این کانالها میتواند در مدت کوتاهی به حوادث جبرانناپذیر منجر شود.