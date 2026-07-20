به گزارش ایلنا، مهرداد حسن‌زاده افزود: این حادثه آتش‌سوزی در یک واحد مسکونی واقع در بلوار ثارالله محله اسلام‌آباد شهرستان بندرعباس اتفاق افتاد. پس از اعلام موضوع این حادثه، بلافاصله تیم‌های آتش‌نشانی و نیروهای امدادی برای امدادرسانی و کنترل شرایط به محل وقوع حادثه مذکور اعزام شدند.

وی به اقدامات انجام شده برای رسیدگی به این حادثه آتش‌سوزی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: آتش‌نشانان و نیروهای امدادی پس از حضور در صحنه، عملیات مهار حریق، اطفای آتش و اقدامات ایمن‌سازی را انجام دادند و از سرایت آتش به بخش‌های دیگر این واحد مسکونی جلوگیری کردند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان به تعداد حادثه‌دیدگان این آتش‌سوزی اشاره کرده و اظهار داشت: متأسفانه در این حادثه آتش‌سوزی 6 نفر جان خود را از دست دادند. بررسی‌های کارشناسی برای مشخص شدن علت وقوع این آتش‌سوزی آغاز شده و نتیجه پس از تکمیل بررسی‌ها اعلام خواهد شد.

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