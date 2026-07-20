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مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان خبر داد:

مرگ 6 نفر دستاورد حادثه آتش‌سوزی یک منزل مسکونی در شهرستان بندرعباس

مرگ 6 نفر دستاورد حادثه آتش‌سوزی یک منزل مسکونی در شهرستان بندرعباس
کد خبر : 1816178
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان به وقوع یک حادثه آتش‌سوزی منجر به مرگ در مرکز استان اشاره کرده و گفت: یک فقره حادثه آتش‌سوزی در یک منزل مسکونی در محله اسلام‌آباد شهرستان بندرعباس به وقوع پیوست. متأسفانه بر اثر این حادثه 6 نفر جان خود را از دست دادند.

به گزارش ایلنا، مهرداد حسن‌زاده افزود: این حادثه آتش‌سوزی در یک واحد مسکونی واقع در بلوار ثارالله محله اسلام‌آباد شهرستان بندرعباس اتفاق افتاد. پس از اعلام موضوع این حادثه، بلافاصله تیم‌های آتش‌نشانی و نیروهای امدادی برای امدادرسانی و کنترل شرایط به محل وقوع حادثه مذکور اعزام شدند.

وی به اقدامات انجام شده برای رسیدگی به این حادثه آتش‌سوزی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: آتش‌نشانان و نیروهای امدادی پس از حضور در صحنه، عملیات مهار حریق، اطفای آتش و اقدامات ایمن‌سازی را انجام دادند و از سرایت آتش به بخش‌های دیگر این واحد مسکونی جلوگیری کردند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان به تعداد حادثه‌دیدگان این آتش‌سوزی اشاره کرده و اظهار داشت: متأسفانه  در این حادثه آتش‌سوزی 6 نفر جان خود را از دست دادند. بررسی‌های کارشناسی برای مشخص شدن علت وقوع این آتش‌سوزی آغاز شده و نتیجه پس از تکمیل بررسی‌ها اعلام خواهد شد.

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