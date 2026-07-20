سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفهای چهارمحال و بختیاری:
افزایش بهرهوری؛ راهکار عبور از بحران سرمایهگذاری در کشور
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفهای چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: با وجود رکود سرمایهگذاری، تنها راهکار مؤثر، توانمندسازی نیروی انسانی از طریق مهارتآموزی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید محمد علوی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر کشور اظهار داشت: متأسفانه سرمایهگذاری در حوزههای مختلف با رکود و استهلاک مواجه شده و سطح مطلوب مورد انتظار محقق نشده است.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین شاخصههای توسعه، فرصتهای سرزمینی است که خود نیازمند سرمایهگذاری میباشد، افزود: با توجه به چالشهای موجود، باید بر روی شاخصه سوم یعنی بهرهوری تمرکز کرد. این در حالی است که بهرهوری در کشور تنها ۲.۸ درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده که طبق برنامه هفتم توسعه باید تا پایان این برنامه به ۷ درصد برسد.
علوی با اشاره به شرایط تحریم و چالشهای اقتصادی، تأکید کرد: در این شرایط راهی جز افزایش بهرهوری از طریق توانمندسازی افراد نداریم. هر کجا که افراد را آموزش دهیم و ماهر کنیم، قطعاً شاهد افزایش بهرهوری، اشتغال و بهبود معیشت خانوادهها خواهیم بود.
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان چهارمحال و بختیاری، سرمایه انسانی، تخصص و مهارت نیروی کار را معیار اصلی توسعه پایدار دانست و گفت: امروزه وقتی از کشورهای توسعهیافته صحبت میشود، دیگر فقط به معادن و منابع طبیعی اشاره نمیکنند، بلکه سرمایه انسانی را ملاک قرار میدهند.
وی با اشاره به حرکت دنیا به سمت اقتصاد خدماتی، خاطرنشان کرد: ارزش افزوده اصلی در مشاغل خدماتی نهفته است که آموزشهای مهارتی نقش کلیدی در آن دارد. حتی یک پزشک متخصص جراح برای اعزام به خارج، مدرک فنیحرفهای گرفته است، زیرا تنها مدارک دارای کد ISCO، مدارک معتبر فنیحرفهای هستند.
علوی با ابراز امیدواری از تغییر نگاه جامعه و سیاستگذاران، از برنامهریزی برای بهرهمندی ۵۰ درصد دانشآموزان و ۴۰ درصد دانشجویان از آموزشهای مهارتی خبر داد و اظهار داشت: متأسفانه تنها یک درصد از بودجه آموزشی کشور به این حوزه اختصاص یافته است که نیازمند تغییر جدی نگاه در سطح جامعه و سیاستگذاری است.
علوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فراهمشدن بستر مهارتآموزی در زندانها، گفت: هرچند شرایط زندان و نبود پذیرش کامل، برگزاری کلاسها را با چالشهایی همراه کرده، اما برخی از زندانیان با علاقه فراوان در دورهها شرکت میکنند. به همین دلیل درخواست کردیم آزمونهای پروژهمحور برگزار شود تا افراد نیازی به آشنایی پیشرفته با کامپیوتر نداشته باشند و این آموزشها منجر به صدور گواهینامه رسمی شود.
وی با تأکید بر توجه ویژه به آموزش بانوان، افزود: سال گذشته به مناسبت روز زن، نمایشگاه بسیار موفقی در فرهنگسرا برگزار کردیم که با استقبال چشمگیری مواجه شد. بانوان در حوزههای مختلف از جمله صنایع دستی، فرش، گلیم، صنایع غذایی، کامپیوتر، هوش مصنوعی و رباتیک فعال هستند. تراش سنگهای زینتی نیز از رشتههای بسیار پردرآمد برای بانوان است که هماکنون در حال اجرا میباشد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به پیشرفت عملکرد این سازمان در سطح کشور، تصریح کرد: پیش از این در ارزیابی عملکرد استانها رتبه سیام را داشتیم که در آخرین ارزیابی به رتبه هجدهم رسیدیم و هماکنون در رتبه بیست و دوم از ۳۱ استان قرار داریم که این پیشرفت حاصل اجرای پروژههای تعریفشده و تلاش برای ارتقای رسالتهای آموزشی و مهارتی است.
علوی در پایان از تدوین «سند مهارتآموزی استان» بهصورت جامع خبر داد و گفت: این سند با برنامهریزی دقیق و شناسایی نیازهای مهارتی استان تهیه و برای سازمان مدیریت ارسال شده است.