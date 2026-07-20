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معاون سیاسی استاندار فارس:

حمله جنایتکارانه دشمن به منطقه‌ای در شیراز/ خسارت جانی نداشتیم

حمله جنایتکارانه دشمن به منطقه‌ای در شیراز/ خسارت جانی نداشتیم
کد خبر : 1816158
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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس، از حمله هوایی دشمن آمریکایی به یکی از مناطق شیراز خبر داد و تاکید کرد که این حمله خوشبختانه تلفات جانی نداشته و وضعیت تحت کنترل است.

به گزارش ایلنا، سید احمد احمدی زاده عصر امروز دوشنبه بیان کرد: در ادامه حملات جنایتکارانه رژیم آمریکا علیه استان‌های جنوبی ایران، دقایقی پیش یکی از مناطق شهر شیراز هدف حمله هوایی دشمن قرار گرفت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس گفت: خوشبختانه این حادثه هیچ گونه خسارت جانی در پی نداشته و تیم‌های ارزیاب در محل حادثه حضور یافته‌اند.

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