معاون سیاسی استاندار فارس:
حمله جنایتکارانه دشمن به منطقهای در شیراز/ خسارت جانی نداشتیم
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس، از حمله هوایی دشمن آمریکایی به یکی از مناطق شیراز خبر داد و تاکید کرد که این حمله خوشبختانه تلفات جانی نداشته و وضعیت تحت کنترل است.
به گزارش ایلنا، سید احمد احمدی زاده عصر امروز دوشنبه بیان کرد: در ادامه حملات جنایتکارانه رژیم آمریکا علیه استانهای جنوبی ایران، دقایقی پیش یکی از مناطق شهر شیراز هدف حمله هوایی دشمن قرار گرفت.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس گفت: خوشبختانه این حادثه هیچ گونه خسارت جانی در پی نداشته و تیمهای ارزیاب در محل حادثه حضور یافتهاند.