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فارس ۲۹ / ۰۴ / ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۰:۲۴

معاون سیاسی استاندار فارس:

حمله جنایتکارانه دشمن به منطقه‌ای در شیراز/ خسارت جانی نداشتیم

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس، از حمله هوایی دشمن آمریکایی به یکی از مناطق شیراز خبر داد و تاکید کرد که این حمله خوشبختانه تلفات جانی نداشته و وضعیت تحت کنترل است.