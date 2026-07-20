مهار کامل حریق در دامنه و ارتفاعات بلوار جمهوری شیراز
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز، از مهار کامل حریق در دامنه و ارتفاعات محدوده بلوار جمهوری خبر داد.
به گزارش ایلنا، هادی عیدیپور،در خصوص جزئیات این حادثه اظهار داشت: این حریق از حوالی ساعت ۲۱:۴۱ روز یکشنبه ۲۸ تیرماه در محدوده بلوار جمهوری آغاز شد. با توجه به وزش باد و شرایط خاص محیطی، تیمهای عملیاتی از چندین ایستگاه آتش نشانی به محل اعزام شدند.
وی با تشریح روند مهار حادثه افزود: با توجه به چالشهای جغرافیایی و صعبالعبور بودن مسیر، نیروهای عملیاتی از چندین جهت بهصورت همزمان اقدام به کنترل شعلهها کردند. پس از تلاشهای مستمر، عملیات اطفاء کامل و لکهگیری با موفقیت به پایان رسید.
رئیس سازمان آتشنشانی شهرداری شیراز با اشاره به ظرفیتهای بهکارگرفتهشده در این عملیات اعلام کرد: در مجموع ۶۰ آتشنشان از ۱۰ ایستگاه مختلف به همراه تیم تخصصی کوهستان، با استفاده از ۱۳ دستگاه خودروی آتشنشانی(سنگین، نیمهسنگین و سبک) در این عملیات مشارکت داشتند.
علت دقیق وقوع این حادثه در حال بررسی توسط کارشناسان میباشد.