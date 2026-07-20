به گزارش ایلنا، حمید گودرزی با اعلام افتتاح ۹۷ پروژه همزمان با هفته بهزیستی اظهار کرد: این طرح‌ها با اعتباری بالغ بر ۳۲۷ میلیارد تومان در حوزه‌های سلامت اجتماعی، توانبخشی، اشتغال، درمان و مسکن به بهره‌برداری رسیده و نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات و افزایش دسترسی جامعه هدف به خدمات تخصصی ایفا می‌کنند.

وی افزود: در بخش خدمات اجتماعی، سه مرکز تخصصی سلامت اجتماعی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و در حوزه توانبخشی نیز شش مرکز شبانه‌روزی و روزانه شامل سه مرکز نگهداری سالمندان، یک مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان و مراکز توانبخشی و نگهداری افراد دارای معلولیت ذهنی افتتاح شده است.

مدیرکل بهزیستی فارس با اشاره به برنامه‌های اشتغال‌محور این سازمان گفت: همزمان با هفته بهزیستی، تعدادی از طرح‌های اشتغال‌زایی و خوداشتغالی مددجویان نیز به بهره‌برداری رسید تا زمینه استقلال اقتصادی و افزایش مشارکت اجتماعی افراد تحت پوشش فراهم شود.

گودرزی افتتاح یک مرکز درمان‌مدار (TC) را از دیگر پروژه‌های شاخص این هفته برشمرد و افزود: توسعه مراکز تخصصی درمان و بازتوانی افراد درگیر اعتیاد از اولویت‌های بهزیستی در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی است و این مرکز با هدف ارائه خدمات استاندارد درمان و بازتوانی آغاز به کار کرده است.

وی همچنین از افتتاح ۸۴ واحد مسکونی ویژه مددجویان در نقاط مختلف استان خبر داد و گفت: این واحدها با تسهیلگری سازمان بهزیستی و مشارکت دستگاه‌های اجرایی، خیران و نهادهای همکار احداث و به خانواده‌های تحت پوشش واگذار شده است.

مدیرکل بهزیستی فارس با تأکید بر اینکه این دستاوردها حاصل همکاری دولت، خیران، مؤسسات غیردولتی و شرکای اجتماعی بهزیستی است، تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های خدمت‌رسانی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، ایجاد فرصت‌های اشتغال و تأمین مسکن، از مهم‌ترین رویکردهای بهزیستی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و توانمندسازی جامعه هدف به شمار می‌رود.

وی در پایان با قدردانی از همراهی مسئولان، خیران و تمامی عوامل اجرایی این پروژه‌ها تأکید کرد: بهزیستی فارس با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی و بین‌بخشی، توسعه خدمات تخصصی و توانمندسازی جامعه هدف را با جدیت ادامه خواهد داد.

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