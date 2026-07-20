به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در نشست مجمع عمومی سالیانه شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان فارس، با قدردانی از تلاش‌های اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس، گفت: شرکت نمایشگاه‌ها نباید به دنبال درآمدهای کوتاه‌مدت و کوچک باشد، بلکه باید به گونه‌ای عمل کند که جایگاه عملیاتی آن با عنوان «بین‌المللی» سنخیت داشته باشد و هر کس با این مجموعه مواجه شد، شکوه و شأن استان فارس را در آن ببیند.

استاندار فارس لزوم تنوع‌بخشی به فعالیت‌های شرکت را مطرح کرد و افزود: فعال کردن این مجموعه نباید تنها به چند مناسبت محدود در سال تقلیل یابد.

وی با اشاره به اینکه درآمد فعلی شرکت با میزان سرمایه‌گذاری آن تناسب ندارد، بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای تبدیل این منطقه به یک شهر نمایشگاهی تأکید کرد.

امیری در این راستا، مطالعه تطبیقی مدل‌های موفق جهانی مانند نمایشگاه‌های هانوفر آلمان، سنگاپور و چین را برای تحول در بازارها و محصولات پیشنهاد داد.

استاندار فارس درباره اهداف استراتژیک نمایشگاه‌ها در حوزه اقتصاد اشاره کرد: جذب سرمایه‌گذاری خارجی از راه‌های مهم دستیابی به اهداف رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی است و سرمایه‌گذاری داخلی به تنهایی کفایت نمی‌کند.

وی با اشاره به موقعیت خاص استان فارس و پیوستگی فرهنگی با کشورهای حوزه خلیج فارس و حوزه نوروز، خاطرنشان کرد: این ظرفیت‌ها باید به فرصت‌های اقتصادی تبدیل شوند.

استاندار فارس با یادآوری استقبال گسترده هیئت‌های کشورهای حوزه خلیج فارس در اکسپو 1404 شیراز، گفت: فارس در هر شرایطی جذابیت‌های متفاوتی نسبت به سایر استان‌های همسایه دارد و می‌توان از این ظرفیت فارس برای توسعه هرچه بهتر و جذب سرمایه علاقه‌مندان به این استان استفاده کرد چرا که در دنیا گاه ایران را با نام فارس می‌شناسند.

امیری همچنین در مورد مقابله با چالش‌های موجود بیان کرد: شرایط جنگی در منطقه نباید مانع حرکت و تفکر باشد بنابراین برای عبور از بروکراسی‌ها، فرصت‌های سرمایه‌گذاری منعطف و «بی‌نام» تعریف شوند تا جذب سرمایه تسهیل شود.

امیری همچنین توصیه کرد: اعضای هیئت مدیره با بهره‌گیری از مشاوران متخصص، به دنبال نوآوری‌های اقتصادی و اجتماعی باشند و از نشست‌های هم‌اندیشی با کارآفرینان و ذینفعان بهره‌گیری کنند.

استاندار فارس بر اهمیت معرفی دیجیتال قابلیت‌های استان تأکید کرد و گفت: علاوه بر نمایشگاه‌های فیزیکی، ایجاد سکوهای اطلاع‌رسانی و پلتفرم‌های آنلاین برای معرفی محصولات معدنی، کشاورزی و صنایع دستی استان ضروری است تا خرید و فروش بین‌المللی تسهیل شود.

وی با اشاره به تصویب اکسپو ۱۴۰۵، خواستار برنامه‌ریزی، رفع مسائل حقوقی و استفاده از ایده‌های نو برای معرفی جهانی شرکت نمایشگاه‌های فارس شد.

مجمع عمومی سالیانه شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس با حضور سهامداران، اعضای هیئت مدیره و مقامات استانی برگزار شد.

در این نشست، ضمن بررسی گزارش‌های نظارتی و ارائه دستاوردهای سال جاری، راهکارهای ارتقای جایگاه نمایشگاهی استان و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

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