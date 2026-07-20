موافقت شورای شهر کرج با اجرای آزمایشی طرح رایگانسازی اتوبوسها
سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج از تصویب دوفوریت و اصل لایحه اجرای آزمایشی طرح حمایت هدفمند از حملونقل عمومی و افزایش اعتبار برنامههای روز خبرنگار خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرج، علی قاسمپور در پایان دویست و چهل و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج، با تشریح مصوبات این جلسه گفت: لایحه شهرداری کرج درباره اجرای آزمایشی طرح حمایت هدفمند از استفاده رایگان از حملونقل عمومی با قید دوفوریت در دستور کار شورا قرار گرفت و دوفوریت آن با اتفاق آرای اعضای حاضر به تصویب رسید.
وی با اشاره به آغاز فرآیند استقرار سامانه کارت شهروندی کرج افزود: ضرورت پیشبینی همزمان سازوکارهای اجرایی، مالی و حقوقی طرح، اجرای آزمایشی و ارزیابی نتایج آن پیش از تعمیم به سایر خطوط و همچنین بررسیهای کارشناسی انجامشده در شورا و کمیسیون عمران و حملونقل، از مهمترین دلایل اجرای آزمایشی این طرح است.
سخنگوی شورای شهر کرج ادامه داد: هدف از اجرای این طرح، حمایت هدفمند از حملونقل عمومی، مدیریت آثار مالی و حقوقی، استفاده از دادههای واقعی و افزایش کارایی شبکه حملونقل عمومی است.
قاسمپور تصریح کرد: بر اساس اصلاحیه مصوب شورای اسلامی شهر کرج، تا زمان بهرهبرداری کامل از سامانه کارت شهروندی، طرح بهصورت آزمایشی و در قالب رایگانسازی خطوط اتوبوسرانی شهر کرج برای عموم شهروندان اجرا خواهد شد و هرگونه تمدید یا توسعه آن نیازمند تصویب مجدد شورای اسلامی شهر است.
وی با بیان اینکه شهرداری کرج موظف است در پایان دوره آزمایشی گزارش جامعی از نتایج اجرای طرح به شورا ارائه کند، گفت: تغییر سهم سفرهای حملونقل عمومی، آثار مالی و بودجهای، میزان تغییر درآمدها، رضایتمندی شهروندان، آثار اجتماعی و فرهنگی، تأثیر بر ترافیک شهری، هزینه تمامشده هر سفر و پیشنهادهای اصلاحی باید در این گزارش مورد بررسی قرار گیرد.
سخنگوی شورای شهر کرج همچنین از تکلیف اداره کل حقوقی شهرداری برای بررسی آثار حقوقی و قراردادی اجرای طرح خبر داد و افزود: این بررسیها حوزه قراردادهای مرتبط با بلیت الکترونیک، سامانههای هوشمند حملونقل، درآمدهای وابسته و سایر تعهدات احتمالی را دربرمیگیرد.
قاسمپور درباره نحوه تأمین منابع مالی اجرای طرح نیز اظهار کرد: اعتبارات مورد نیاز از محل اصلاح ردیفهای مصوب بودجه سال جاری شهرداری در متمم بودجه تأمین خواهد شد و هرگونه توسعه طرح یا افزایش بار مالی آن نیازمند پیشبینی اعتبار و تصویب شورای اسلامی شهر است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تصویب لایحه تجلیل از خبرنگاران و اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار اشاره کرد و گفت: این لایحه با هدف مشارکت در برگزاری جشنواره مطبوعات و مراسم روز خبرنگار و در راستای تکریم فعالان حوزه رسانه به شورا ارائه شد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج افزود: در لایحه اولیه، اختصاص ۲۵ میلیارد ریال از محل ردیف اطلاعرسانی شهرداری پیشبینی شده بود که با پیشنهاد شهردار کرج و موافقت اعضای شورا، این رقم به ۳۰ میلیارد ریال افزایش یافت و لایحه اصلاحشده با حفظ سایر مفاد، به اتفاق آرای اعضای حاضر به تصویب رسید.