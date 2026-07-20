تغییر در مدیریت روابط عمومی شورای اسلامی شهر کرج

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرج، در حکم صادرشده برای سرپرست جدید روابط عمومی شورای اسلامی شهر کرج، بر تعهد، تخصص، سوابق و تجارب وی در حوزه رسانه و ارتباطات تأکید شده است.

در این حکم، ارتقای نظام اطلاع‌رسانی، تقویت تعامل با رسانه‌ها و افکار عمومی، توسعه ارتباطات نوین، بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای و افزایش مشارکت و ارتباط مؤثر با شهروندان از مهم‌ترین مأموریت‌های سرپرست روابط عمومی شورای اسلامی شهر کرج عنوان شده است.

همچنین بر ضرورت تعامل سازنده با اعضای شورا، اصحاب رسانه و شهروندان با رویکردی مبتنی بر شفافیت، پاسخگویی و اخلاق حرفه‌ای تأکید شده است.

داریوش شهابی‌فرد از فعالان حوزه رسانه و ارتباطات است که پیش از این سوابقی همچون مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری کرج و مدیرعامل خانه مطبوعات استان البرز را در کارنامه خود دارد.

در این مراسم همچنین از زحمات و تلاش‌های علیرضا فرزانه، سرپرست پیشین روابط عمومی شورای اسلامی شهر کرج، تقدیر و تشکر به عمل آمد.

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