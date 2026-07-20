افزایش ۳۵ مگاواتی توان عملی نیروگاه نکا با رفع محدودیت ناشی از کاهش سطح آب دریای خزر

به گزارش ایلنا، سرپرست شرکت مدیریت تولید برق نکا از افزایش ۳۵ مگاواتی توان عملی واحدهای بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا خبر داد و گفت: پس از ماه‌ها عملیات لایروبی کانال‌های زیرسطحی انتقال آب دریا، محدودیت تولید ناشی از کاهش سطح آب دریای خزر برطرف شد.

نوراله ادبی فیروزجایی اظهار کرد: در زمان احداث نیروگاه، برای انتقال آب مورد نیاز سیستم خنک‌کاری از حوضچه آبگیر به حوضچه مشترک داخلی، چهار دهانه کانال زیرسطحی به طول ۱۰۴ متر احداث شده بود، اما به دلیل بالا بودن سطح آب دریا، طی ۴۵ سال گذشته تنها دو دهانه مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت.

وی افزود: با کاهش محسوس سطح آب دریای خزر در سال‌های اخیر، نیروگاه با محدودیت در تأمین آب مورد نیاز سیستم خنک‌کاری و در نتیجه کاهش توان تولید مواجه شد. از این رو، همزمان با لایروبی حوضچه آبگیر، عملیات لایروبی کانال‌های زیرسطحی شماره ۲ و ۳ با استفاده از توان یک پیمانکار داخلی در دستور کار قرار گرفت.

سرپرست شرکت مدیریت تولید برق نکا ادامه داد: با پایان عملیات لایروبی و بهره‌برداری از این کانال‌ها در شرایطی سخت، محدودیت تولید واحدهای بخار ناشی از کمبود آب خنک‌کاری در تابستان امسال به طور کامل برطرف شد.

ادبی فیروزجایی با اشاره به نیاز بالای واحدهای بخار به آب خنک‌کاری گفت: برای خنک‌کاری، بازیابی و چگالش بخار در کندانسور واحدهای بخار، در هر ساعت حدود ۲۰۸ هزار مترمکعب آب مورد نیاز است. این آب از طریق هشت پمپ با ظرفیت ۲۶ هزار مترمکعب در ساعت از حوضچه آبگیر وارد چرخه خنک‌کاری می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر به دلیل کاهش سطح آب دریا و ناکافی بودن آب ورودی، دست‌کم یکی از پمپ‌های آب دریا از مدار خارج بود که این موضوع محدودیت قابل توجهی در تولید برق ایجاد می‌کرد، اما اکنون با ورود آخرین پمپ به مدار، این محدودیت به طور کامل رفع شده و توان عملی واحدهای بخار نیروگاه ۳۵ مگاوات افزایش یافته است. همچنین با کاهش ۱۵ مگاواتی مصرف داخلی، ظرفیت تولید برق نیروگاه بیش از گذشته ارتقا یافته است.

به گفته سرپرست شرکت مدیریت تولید برق نکا، آب دریا پس از انجام فرآیند خنک‌کاری و چگالش بخار خروجی توربین‌ها در کندانسورها، از طریق دو کانال برگشتی دوباره به دریای خزر بازگردانده می‌شود.

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