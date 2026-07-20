به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز دوشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۵ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۸۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۸۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۵۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

سکه گرمی ۲۷ میلیون تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۸ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان در حال معامله است.

قیمت انس جهانی طلا به ۴۰۲۱ دلار رسیده و هر دلار در بازار نیز ۱۸۹ هزار و ۱۰۰ تومان معامله می‌شود.

انتهای پیام/