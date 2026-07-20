به گزارش ایلنا، اردوان اکبرپور در دیدار با فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، مجموعه‌ای از مطالبات و پروژه‌های راهبردی حوزه راه و شهرسازی این دو شهرستان را با هدف تسریع در روند توسعه و رفع گره‌های چندساله مورد بررسی و پیگیری قرار داد.

در این نشست، موضوعاتی همچون بهسازی محوطه و تأمین آسانسور پروژه مسکن مهر، تسریع در اجرای محورهای ارتباطی اردکان–کمهر و جاده دالین–نورآباد، بهسازی و روکش آسفالت جاده‌های روستایی سپیدان و بیضاء و همچنین ایجاد محور بانش به کوشک محمدی و چشمه‌بکلو مطرح و بررسی شد.

نماینده مردم سپیدان و بیضاء همچنین به اهمیت اتصال روستای مارگون به آزادراه شاهچراغ(ع) (شیراز–اصفهان) اشاره کرد و گفت: این اتصال می‌تواند شهرستان را از بن‌بست مواصلاتی خارج کرده و زمینه توسعه اقتصادی، گردشگری و افزایش دسترسی‌های ارتباطی منطقه را فراهم کند.

اکبرپور با تأکید بر اینکه توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، پیش‌نیاز رشد اقتصادی، رونق گردشگری و افزایش ایمنی سفرهاست، خواستار توجه ویژه وزارت راه و شهرسازی به پروژه‌های نیمه‌تمام و تأمین اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل این طرح‌ها شد.

وی همچنین با اشاره به مطالبات مردم منطقه در حوزه راه و مسکن اظهار کرد: ارتقای کیفیت راه‌های ارتباطی و رفع مشکلات پروژه‌های مسکن از مهم‌ترین خواسته‌های شهروندان سپیدان و بیضاء است و تحقق این مطالبات می‌تواند زمینه‌ساز توسعه متوازن، افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود کیفیت زندگی مردم شود.

در پایان این دیدار، وزیر راه و شهرسازی ضمن بررسی جزئیات پروژه‌های مطرح‌شده، دستور پیگیری موضوعات و تسریع در روند اجرایی طرح‌های اولویت‌دار شهرستان‌های سپیدان و بیضاء را صادر کرد.

انتهای پیام/