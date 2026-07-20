پایان مسابقات ملی مهارت نوجوانان ایران با معرفی برگزیدگان در گرگان

به گزارش ایلنا از گلستان، آیین اختتامیه چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت نوجوانان ایران با حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، مسوولان استانی، داوران و شرکت‌کنندگان در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان برگزار و برگزیدگان پنج رشته تخصصی معرفی شدند.

در این دوره از مسابقات، ۸۲ نوجوان برگزیده از میان بیش از هزار و ۷۰۰ شرکت‌کننده از ۲۱ استان کشور طی دو روز در رشته‌های توسعه نرم‌افزار، توسعه نرم‌افزار موبایل، طراحی گرافیک، طراحی معماری با اتوکد و فناوری‌های وب با یکدیگر رقابت کردند.

در پایان این رقابت‌ها، استان گلستان با کسب ۲ مدال طلا، سه مدال نقره و یک مدال برنز یکی از موفق‌ترین استان‌های چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت نوجوانان ایران لقب گرفت.

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