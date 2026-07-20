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پایان مسابقات ملی مهارت نوجوانان ایران با معرفی برگزیدگان در گرگان

پایان مسابقات ملی مهارت نوجوانان ایران با معرفی برگزیدگان در گرگان
کد خبر : 1816001
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برگزیدگان چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت نوجوانان ایران در پنج رشته تخصصی با پایان رقابت‌های ۲ روزه در گرگان معرفی شدند و با اهدای مدال، تندیس و لوح تقدیر از آن‌ها تجلیل به عمل آمد.

به گزارش ایلنا از گلستان، آیین اختتامیه چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت نوجوانان ایران با حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، مسوولان استانی، داوران و شرکت‌کنندگان در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان برگزار و برگزیدگان پنج رشته تخصصی معرفی شدند. 

در این دوره از مسابقات، ۸۲ نوجوان برگزیده از میان بیش از هزار و ۷۰۰ شرکت‌کننده از ۲۱ استان کشور طی دو روز در رشته‌های توسعه نرم‌افزار، توسعه نرم‌افزار موبایل، طراحی گرافیک، طراحی معماری با اتوکد و فناوری‌های وب با یکدیگر رقابت کردند. 

در پایان این رقابت‌ها، استان گلستان با کسب ۲ مدال طلا، سه مدال نقره و یک مدال برنز یکی از موفق‌ترین استان‌های چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت نوجوانان ایران لقب گرفت.

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