پایان مسابقات ملی مهارت نوجوانان ایران با معرفی برگزیدگان در گرگان
برگزیدگان چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت نوجوانان ایران در پنج رشته تخصصی با پایان رقابتهای ۲ روزه در گرگان معرفی شدند و با اهدای مدال، تندیس و لوح تقدیر از آنها تجلیل به عمل آمد.
به گزارش ایلنا از گلستان، آیین اختتامیه چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت نوجوانان ایران با حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان آموزش فنی و حرفهای، مسوولان استانی، داوران و شرکتکنندگان در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان برگزار و برگزیدگان پنج رشته تخصصی معرفی شدند.
در این دوره از مسابقات، ۸۲ نوجوان برگزیده از میان بیش از هزار و ۷۰۰ شرکتکننده از ۲۱ استان کشور طی دو روز در رشتههای توسعه نرمافزار، توسعه نرمافزار موبایل، طراحی گرافیک، طراحی معماری با اتوکد و فناوریهای وب با یکدیگر رقابت کردند.
در پایان این رقابتها، استان گلستان با کسب ۲ مدال طلا، سه مدال نقره و یک مدال برنز یکی از موفقترین استانهای چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت نوجوانان ایران لقب گرفت.