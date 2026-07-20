زنگ خطر پسماند در ارومیه به صدا در آمد/ سرانه تولید پسماند ۳ برابر میانگین جهانی

به گزارش خبرنگار ایلنا، مختار خانی با اشاره به افزایش تولید پسماند در فصل تابستان اظهار کرد: میانگین سرانه تولید زباله در جهان حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم به ازای هر نفر است، در حالی که این رقم در ارومیه به حدود ۷۳۰ گرم رسیده است.

وی افزود: افزایش فعالیت‌های کشاورزی و گردشگری در فصل تابستان موجب افزایش حجم پسماند در ارومیه می‌شود و در برخی موارد نیز شاهد رهاسازی زباله در حاشیه جاده‌ها، ورودی روستاها و مناطق طبیعی هستیم.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ارومیه با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد زباله تولیدی در این شهر را پسماند خشک تشکیل می‌دهد، گفت: این بخش در صورت تفکیک و بازیافت اصولی می‌تواند دوباره وارد چرخه مصرف شود.

خانی، کاهش تولید زباله از مبدأ و اصلاح الگوی مصرف را مهم‌ترین اولویت در مدیریت پسماند دانست و افزود: آموزش شهروندان برای تفکیک زباله، کاهش مصرف پلاستیک و اصلاح الگوی خرید از جمله برنامه‌های محیط زیست است.

وی درباره وضعیت سایت دفن زباله نازلو نیز گفت: شرایط این سایت با وضعیت ایده‌آل فاصله دارد، اما با اقدامات نظارتی و مدیریتی تلاش شده از ورود شیرابه به منابع آب زیرزمینی، تجمع حیوانات و فعالیت‌های غیرمجاز بازیافت جلوگیری شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ارومیه همچنین از معرفی ۲۲۰ کشاورز متخلف به مراجع قضایی خبر داد و گفت: این افراد به دلیل آبیاری مزارع محصولات خوراکی با آب آلوده شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند.

خانی با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی سامانه ۱۵۴۰ اظهار کرد: تاکنون ۱۰۲ دستگاه خودرو که اقدام به تخلیه غیرمجاز زباله در حاشیه جاده‌ها و رودخانه‌ها کرده بودند، شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

وی همچنین با هشدار درباره افزایش خطر آتش‌سوزی در طبیعت در فصل تابستان، از شهروندان و گردشگران خواست از روشن کردن آتش بدون خاموش کردن کامل آن و رهاسازی شیشه و سایر زباله‌ها در مناطق طبیعی خودداری کنند.

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