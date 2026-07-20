به گزارش ایلنا از گلستان، حیدر آسیابی در نشست با امام جمعه و اعضای شورای تأمین شهرستان کردکوی، با قدردانی از همراهی مسئولان این شهرستان، گفت: هماهنگی و انسجام میان مسئولان قضایی، اجرایی، انتظامی و امنیتی کردکوی می‌تواند الگویی برای سایر شهرستان‌های استان باشد.

وی با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده در این نشست افزود: آمارهای ارائه‌شده نشان می‌دهد در حالی که در اکثر نقاط کشور روند سرقت افزایشی است، در کردکوی روند کاهشی داشته و به‌ویژه درجرایم خشن نیز کاهش قابل توجهی حاصل شده است که این موضوع نتیجه همکاری مستمر دستگاه‌های مسئول و حمایت‌های قضایی از اقدامات انتظامی و امنیتی است.

رئیس کل دادگستری گلستان همچنین از عملکرد دادستان شهرستان قدردانی کرد و گفت: حضور میدانی، پیگیری مستمر پرونده‌ها و حمایت از اقدامات پیشگیرانه، در کنار تعامل مناسب با فرمانداری، شورای تأمین و امام جمعه، زمینه حل بخش قابل توجهی از مشکلات قدیمی شهرستان را فراهم کرده است.

آسیابی با اشاره به اهمیت حفظ وحدت میان مسئولان و مردم، بر ضرورت تبیین صحیح مسائل و پرهیز از ایجاد دوقطبی در جامعه تأکید کرد و گفت: نقد مسئولان حق مردم است، اما نقد باید مستند، منصفانه و به دور از توهین باشد.

وی همچنین با گرامیداشت یاد شهدای اخیر، بر لزوم پیگیری حقوقی جنایت‌های صورت‌گرفته علیه جمهوری اسلامی ایران در مراجع داخلی و بین‌المللی تأکید کرد و گفت: دستگاه قضایی مأموریت دارد این موضوع را از مسیرهای قانونی دنبال کند.

رئیس کل دادگستری گلستان، با ابراز امیدواری نسبت به تداوم همدلی میان مسئولان استان، اظهار کرد: حفظ انسجام داخلی و تقویت همکاری میان دستگاه‌ها، مهم‌ترین سرمایه برای حل مشکلات مردم و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای استان است.

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