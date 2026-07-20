کشف ۷۰ کیلوگرم تریاک جاسازی شده در خودروی پژو در لرستان

به گزارش ایلنا، سردار محمدرضا هاشمی‌فر امروز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های مقابله‌ای با قاچاق مواد مخدر و برخورد قاطع با سوداگران مرگ، مأموران جان‌برکف پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی، از ورود یک محموله مواد مخدر از استان‌های هم‌جوار به داخل لرستان مطلع شدند.

وی افزود: مأموران با انجام رصد اطلاعاتی دقیق و کنترل محورهای مواصلاتی، خودروی پژو ۴۰۵ حامل مواد مخدر را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و مقتدرانه مورد ضربه قرار و متوقف کردند.

فرمانده انتظامی لرستان، تصریح کرد: در بازرسی تخصصی از خودروی توقیف‌شده، ۷۰ کیلوگرم ماده مخدر تریاک که به‌صورت ماهرانه در جاسازی خودرو مخفی شده بود، کشف و یک قاچاقچی مواد مخدر دستگیر شد.

سردار هاشمی‌فر با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد، تصریح کرد: پلیس باتکیه‌بر اشراف اطلاعاتی، هوشیاری عملیاتی و حمایت دستگاه قضائی، عرصه را بر قاچاقچیان و شبکه‌های توزیع مواد مخدر تنگ کرده و اجازه نخواهد داد سوداگران مرگ امنیت و سلامت جامعه را به مخاطره بیندازند.

وی با هشدار جدی به قاچاقچیان و سوداگران مرگ، تأکید کرد: لرستان جای جولان قاچاقچیان مواد مخدر نیست و هر فرد یا باندی که قصد انتقال، نگهداری یا توزیع مواد مخدر را داشته باشد، بداند در چتر اطلاعاتی پلیس قرار دارد و با برخوردی قاطع، سریع و پشیمان‌کننده روبه‌رو خواهد شد.

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