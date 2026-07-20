شهردار شیراز خبرداد؛
پروژه فرهنگی–مذهبی حضرت صاحبالزمان(عج) سهلآباد در آستانه بهرهبرداری
شهردار شیراز از پیشرفت ۹۵ درصدی پروژه فرهنگی–مذهبی مسجد حضرت صاحبالزمان(عج) در محله سهلآباد خبر داد و گفت: این مجتمع با اعتباری بیش از ۳۰ میلیارد تومان و کاربریهای متنوع فرهنگی، آموزشی و مذهبی، بهزودی به بهرهبرداری میرسد و بخشی از راهبرد مدیریت شهری برای محرومیتزدایی و توسعه عدالت فرهنگی در محلات خواهد بود.
به گزارش ایلنا، محمدحسن اسدی با اشاره به رویکرد محلهمحوری و محرومیتزدایی شورای اسلامی شهر و شهرداری و همچنین اهمیت توسعه فضاهای فرهنگی، از پیشرفت چشمگیر پروژه بزرگ فرهنگی–مذهبی مسجد جامع حضرت صاحبالزمان(عج) در محله سهلآباد خبر داد و اظهار داشت: این پروژه که در زمینی به مساحت یکهزار و ۳۰ مترمربع و با زیربنای کلی ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع در حال اجراست، هماکنون از پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی برخوردار است.
وی با بیان اینکه این مجتمع فرهنگی–مذهبی در سه طبقه و با اسکلت بتنی در حال ساخت است که نشان از استحکام و دوام بالای این بنای مذهبی دارد، تصریح کرد: عملیات اجرایی این پروژه با صرف بیش از ۱۵۰ تن آرماتوربندی و حجم بتنریزی بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب انجام شده و در بخش تکمیلی، عملیات گسترده دیوارچینی طبقات به متراژ ۳ هزار و ۵۰۰ مترمربع نیز تقریباً به اتمام رسیده است.
مجتمع مسجد جامع حضرت صاحبالزمان(عج) علاوه بر اینکه بهعنوان یک مکان عبادی طراحی شده، به یک پایگاه فرهنگی و اجتماعی برای محله سهلآباد تبدیل خواهد شد.
شهردار شیراز در این خصوص گفت: این مجموعه شامل سه بلوک مجزا با کاربریهای متنوع است که نیازهای اقشار مختلف را پوشش میدهد. از جمله فضاهای پیشبینیشده میتوان به شبستانهای ویژه بانوان و آقایان، کتابخانه، کلاسها و کارگاههای فرهنگی و آموزشی، پایگاه بسیج خواهران و برادران و همچنین خانه عالم اشاره کرد.
هزینههای اجرایی این پروژه تاکنون بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
شهردار شیراز با اشاره به اهمیت اجرای این پروژه در یکی از محلات کمتر برخوردار شهر، تأکید کرد: این طرح بر اساس نیاز واقعی محله و مطالبات مردمی سهلآباد اجرا شده و پس از بهرهبرداری، نقش بسزایی در ارتقای سطح فرهنگی و رفاه شهروندان و ترویج فرهنگ مسجدمحوری در این منطقه خواهد داشت.
اسدی با بیان اینکه مدیریت شهری شیراز با توجه به جایگاه این کلانشهر بهعنوان سومین حرم اهلبیت(ع)، اجرای پروژههای فرهنگی را در کنار طرحهای کلان عمرانی دنبال میکند، اعلام کرد: در این راستا، طرح محلهمحوری و مسجدمحوری بهعنوان یک راهبرد کلان در دستور کار قرار گرفته که پروژه سهلآباد یکی از مصادیق بارز آن محسوب میشود.
وی افزود: این رویکرد با هدف محرومیتزدایی و ایجاد عدالت در توزیع سرانههای فرهنگی در سطح مناطق مختلف شهر دنبال میشود.
شهردار شیراز بر ضرورت توجه به کارکردهای چندگانه مساجد در شهرهای مدرن تأکید کرد و گفت: امروزه مسجد در شهری مانند شیراز، علاوه بر کارکرد عبادی، باید به کارکردهای آموزشی و فرهنگی نیز بپردازد تا بتواند پاسخگوی نیازهای کنونی جامعه باشد.
اسدی همچنین از تلاشهای کمیسیون فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهلبیت(ع) شورای اسلامی شهر شیراز در حمایت از این قبیل پروژهها قدردانی کرد.
گفتنی است، این مجتمع که با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان و بهرهگیری از استانداردهای مهندسی مستحکم طراحی شده است، پس از تکمیل نهایی و بهرهبرداری، بهعنوان پایگاهی برای فعالیتهای آموزشی، کتابخانهای و اجتماعی، نقش مؤثری در ارتقای شاخصهای فرهنگی محله سهلآباد، توسعه فعالیتهای اجتماعی و تقویت پیوندهای اجتماعی میان ساکنان این منطقه ایفا خواهد کرد.