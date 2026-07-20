به گزارش ایلنا از قزوین، فرزاد خوش‌اخلاق در این ارتباط گفت: امسال گوجه‌فرنگی در سطح پنج هزار و 800 هکتار از اراضی کشاورزی استان کشت شده و برآوردها نشان می‌دهد از این سطح حدود 464 هزار تن محصول برداشت خواهد شد.

وی افزود: شهرستان تاکستان با تولید پیش‌بینی‌شده 267 هزار تن، جایگاه نخست تولید گوجه‌فرنگی در استان را در اختیار دارد و نقش مؤثری در تأمین نیاز بازار مصرف و خوراک واحدهای صنایع تبدیلی ایفا می‌کند.

خوش‌اخلاق با اشاره به اهمیت این محصول در الگوی کشت استان تصریح کرد: استفاده از ارقام پرمحصول و سازگار، مدیریت بهینه آبیاری، تغذیه اصولی مزارع و اجرای توصیه‌های فنی کارشناسان، از مهم‌ترین عوامل افزایش عملکرد، ارتقای کیفیت و بهبود بهره‌وری تولید گوجه‌فرنگی به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از گوجه‌فرنگی تولیدی استان، علاوه بر عرضه در بازار تازه‌خوری، در واحدهای صنایع تبدیلی و فرآوری مورد استفاده قرار می‌گیرد که این موضوع نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده، توسعه زنجیره تولید و افزایش اشتغال در بخش کشاورزی استان دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در پایان بر تداوم حمایت‌های فنی از بهره‌برداران، توسعه روش‌های نوین کشت و اجرای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری با هدف کاهش مصرف آب، افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی تأکید کرد.

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