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پیش‌بینی برداشت 464 هزار تن گوجه‌فرنگی از مزارع قزوین

پیش‌بینی برداشت 464 هزار تن گوجه‌فرنگی از مزارع قزوین
کد خبر : 1815856
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معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از کشت گوجه‌فرنگی در پنج هزار و 800 هکتار از اراضی کشاورزی استان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال حدود 464 هزار تن محصول از این مزارع برداشت شود که شهرستان تاکستان با تولید 267 هزار تن، رتبه نخست تولید استان را به خود اختصاص داده است.

به گزارش ایلنا از قزوین، فرزاد خوش‌اخلاق در این ارتباط گفت: امسال گوجه‌فرنگی در سطح پنج هزار و 800 هکتار از اراضی کشاورزی استان کشت شده و برآوردها نشان می‌دهد از این سطح حدود 464 هزار تن محصول برداشت خواهد شد.

وی افزود: شهرستان تاکستان با تولید پیش‌بینی‌شده 267 هزار تن، جایگاه نخست تولید گوجه‌فرنگی در استان را در اختیار دارد و نقش مؤثری در تأمین نیاز بازار مصرف و خوراک واحدهای صنایع تبدیلی ایفا می‌کند.

خوش‌اخلاق با اشاره به اهمیت این محصول در الگوی کشت استان تصریح کرد: استفاده از ارقام پرمحصول و سازگار، مدیریت بهینه آبیاری، تغذیه اصولی مزارع و اجرای توصیه‌های فنی کارشناسان، از مهم‌ترین عوامل افزایش عملکرد، ارتقای کیفیت و بهبود بهره‌وری تولید گوجه‌فرنگی به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از گوجه‌فرنگی تولیدی استان، علاوه بر عرضه در بازار تازه‌خوری، در واحدهای صنایع تبدیلی و فرآوری مورد استفاده قرار می‌گیرد که این موضوع نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده، توسعه زنجیره تولید و افزایش اشتغال در بخش کشاورزی استان دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در پایان بر تداوم حمایت‌های فنی از بهره‌برداران، توسعه روش‌های نوین کشت و اجرای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری با هدف کاهش مصرف آب، افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی تأکید کرد.

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