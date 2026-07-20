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رئیس هلال‌احمر کرمانشاه:

زلزله‌های امروز در کوزران خسارت جانی نداشت

زلزله‌های امروز در کوزران خسارت جانی نداشت
کد خبر : 1815843
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خسارت‌ها محدود به ترک‌خوردگی برخی ساختمان‌هاست

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه با اشاره به آخرین نتایج ارزیابی‌های میدانی پس از وقوع ۲ زمین‌لرزه صبح امروز در منطقه کوزران اعلام کرد که این حوادث خوشبختانه هیچ‌گونه خسارت جانی در پی نداشته و خسارت‌های مالی نیز در حد ترک‌خوردگی دیوار برخی ساختمان‌ها، شکستگی در، پنجره و شیشه منازل گزارش شده است.

افشین یگانه، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه، روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره آخرین وضعیت مناطق متاثر از ۲ زمین‌لرزه ۵.۲ و ۵.۷ ریشتری در حوالی کوزران اظهار کرد: بلافاصله پس از وقوع زلزله، تیم‌های عملیاتی و ارزیاب هلال‌احمر به منطقه اعزام شدند و عملیات بررسی میدانی در روستاها و مناطق اطراف کانون زمین‌لرزه آغاز شد.

وی افزود: تیم‌های ارزیاب تاکنون تمامی مناطق واقع در شعاع ۵۰ کیلومتری کانون زلزله را مورد بررسی قرار داده‌اند و عملیات ارزیابی نیز در مراحل پایانی قرار دارد و به‌زودی به پایان خواهد رسید.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه با اشاره به نتایج اولیه این ارزیابی‌ها گفت: خوشبختانه بر اساس گزارش‌های دریافت‌شده تاکنون، این ۲ زمین‌لرزه هیچ‌گونه تلفات یا آسیب جانی به همراه نداشته و هیچ موردی از مصدومان ناشی از زلزله نیز گزارش نشده است.

یگانه ادامه داد: خسارت‌های مالی نیز محدود بوده و عمدتاً شامل ترک‌خوردگی دیوار برخی واحدهای مسکونی، شکستگی شیشه‌ها و آسیب‌دیدگی در و پنجره تعدادی از منازل است و تاکنون گزارشی از تخریب گسترده ساختمان‌ها یا خسارت به زیرساخت‌های حیاتی دریافت نشده است.

وی با تأکید بر اینکه نیروهای امدادی همچنان در منطقه حضور دارند، خاطرنشان کرد: تیم‌های هلال‌احمر تا پایان عملیات ارزیابی در آماده‌باش کامل خواهند بود و در صورت مشاهده هرگونه خسارت جدید یا اعلام نیاز از سوی مردم، خدمات امدادی و پشتیبانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه خواهد شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه همچنین از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به وضعیت زلزله را تنها از طریق مراجع رسمی دنبال کنند و در صورت بروز هرگونه حادثه یا نیاز به امدادرسانی، موضوع را از طریق سامانه‌های امدادی به جمعیت هلال‌احمر اطلاع دهند.

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