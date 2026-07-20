به گزارش ایلنا، شیرزاد نجفی روز دوشنبه بیست و نهم تیر ماه در نشست شورای حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، با تشریح اقدامات اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان در حوزه پیشگیری و مقابله با حریق، اظهار کرد: با توجه به افزایش احتمال وقوع آتش‌سوزی در فصل گرما و اهمیت واکنش سریع در ساعات اولیه، توسعه آموزش‌های تخصصی و جلب مشارکت جوامع محلی به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: ۵۱ دوره آموزشی تخصصی در مناطق مختلف استان برگزار شد که در آن پنج هزار و ۸۰۰ نفر از دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی، انجمن‌های صنفی مرتعداران، سازمان‌های مردم‌نهاد، همیاران طبیعت، تشکل‌های مردمی و گروه‌های جهادی حضور یافتند و با اصول پیشگیری، مدیریت بحران، مهار و اطفای حریق در عرصه‌های منابع طبیعی آشنا شدند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با بیان اینکه حفاظت از جنگل‌ها و مراتع بدون مشارکت مردم محلی امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: آموزش و توانمندسازی جوامع محلی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش خسارت‌های ناشی از آتش‌سوزی است و هرچه سطح آگاهی و آمادگی افراد بومی بیشتر باشد، امکان کنترل سریع‌تر حریق و جلوگیری از گسترش آن نیز افزایش می‌یابد.

نجفی ادامه داد: نیروهای محلی به دلیل شناخت دقیق از مناطق، دسترسی سریع و حضور مستمر در عرصه‌های طبیعی، نقش تعیین‌کننده‌ای در اطلاع‌رسانی به‌موقع، حضور اولیه در محل حادثه و پشتیبانی از نیروهای یگان حفاظت و سایر دستگاه‌های امدادی دارند و این ظرفیت مردمی باید بیش از گذشته تقویت شود.

وی خاطرنشان کرد: همراهی دهیاران، شوراهای اسلامی، مرتعداران، تشکل‌های مردم‌نهاد، همیاران طبیعت و گروه‌های جهادی در کنار نیروهای یگان حفاظت، نقش مؤثری در افزایش سرعت عمل، ارتقای هماهنگی بین دستگاهی و اثربخشی عملیات اطفای حریق داشته و زمینه حفاظت بهتر از سرمایه‌های طبیعی استان را فراهم کرده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان تأکید کرد: اداره‌کل منابع طبیعی استان در کنار تجهیز نیروهای حفاظتی، توسعه آموزش‌های تخصصی و استفاده از ظرفیت مشارکت‌های مردمی را به‌صورت مستمر دنبال می‌کند تا با ارتقای آمادگی عمومی، خسارت‌های ناشی از آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع به حداقل برسد.

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