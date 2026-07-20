صدای انفجار شنیده شده در اصفهان ناشی از مهمات عمل نکرده بود

به گزارش ایلنا، منصور شیشه فروش اظهار کرد: انجام انفجارهای کنترل شده مرتبط با مهمات عمل نکرده در جنگ رمضان توسط تیم های فنی در جنوب و غرب شهر اصفهان، بهارستان و محدوده صفه و محدوده شهر ابریشم از صبح امروز تا بعداظهر در دستور کار است.

وی اضافه کرد: صدای انفجار شنیده شده در اصفهان ناشی از این عملیات بوده و جای نگرانی ندارد.

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