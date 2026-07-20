خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صدای انفجار شنیده شده در اصفهان ناشی از مهمات عمل نکرده بود

صدای انفجار شنیده شده در اصفهان ناشی از مهمات عمل نکرده بود
کد خبر : 1815833
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: صدای انفجار شنیده شده در اصفهان ناشی از انفجار مهمات عمل نکرده باقیمانده از جنگ رمضان بود.

به گزارش ایلنا، منصور شیشه فروش اظهار کرد: انجام انفجارهای کنترل شده مرتبط با مهمات عمل نکرده در جنگ رمضان توسط تیم های فنی در جنوب و غرب شهر اصفهان، بهارستان و محدوده صفه و محدوده شهر ابریشم از صبح امروز تا بعداظهر در دستور کار است.

وی اضافه کرد: صدای انفجار شنیده شده در اصفهان ناشی از این عملیات بوده و جای نگرانی ندارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل