رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مطرح کرد؛
تغییر الگوی بارشها با ال نینو و تحول در کشاورزی فارس
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، با اشاره به تأثیرات احتمالی پدیده اقلیمی النینو بر الگوی بارشها، از استراتژی جامع سازمان برای مقابله با چالشهای آبی و تضمین امنیت غذایی در سال زراعی پیشرو خبر داد.
به گزارش ایلنا، احد بهجتحقیقی بر ضرورت گذار از مدیریت سنتی به سمت کشاورزی هوشمند و بخشخصوصیمحور، بر ایجاد پیوند میان علم، فناوری و تشکلهای روستایی تأکید کرد.
وی با تحلیل وضعیت اقلیمی استان، پیشبینیهای دقیق برای مقابله با اثرات النینو و مدیریت روانآبها را ضروری دانست.
این مقام ارشد تصریح کرد: برای جلوگیری از هدررفت منابع آب و مدیریت سیلابهای احتمالی، باید بر اجرای گسترده طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری تمرکز کنیم.
بهجتحقیقی بیان کرد: احیای چشمهها و تغذیه منابع آب زیرزمینی، اگرچه در کوتاهمدت هزینهبر است، اما به عنوان یک سرمایهگذاری استراتژیک برای آینده کشاورزی فارس محسوب میشود.
این مقام مسئول عنوان کرد:به منظور کاهش وابستگی به بودجههای محدود دولتی، خواستار ورود جدی بخش خصوصی و تعاونیها به چرخه پژوهش و فناوری شد.
وی با انتقاد از مدلهای قدیمی بر ضرورت ایجاد یک ساختار علمی برای ارتقای دانش کارشناسان و کشاورزان تأکید کرد.
بهجت حقیقی با دعوت از اساتید برجسته دانشگاهی در نشستهای تخصصی اظهار کرد: استفاده از دانش دانشگاه برای بهروزرسانی تقویم کشت و مدیریت آفات دارای اهمیت بالایی است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به لزوم تحول در نظام ترویجی اعلام کرد: باید از طریق رسانهها و شبکههای اجتماعی، مفاهیم علمی و منافع اقتصادی طرحهای حفاظتی به شکلی ساده و ملموس در اختیار کشاورزان قرار بگیرد.
وی گفت: هماهنگی میان تمامی نهادهای اجرایی از جمله منابع طبیعی، امور عشایر، تعاون روستایی و سازمان نظام مهندسی برای اجرای منسجم برنامههای کشاورزی لازم است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با استناد به آیات قرآن کریم و امید به بارشهای رحمت الهی، سال زراعی جدید را سال گشایش و برکت برای استان فارس دانست.