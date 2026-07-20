امدادگران چهارمحال و بختیاری با ۲۴۴ عملیات، به یک هزار و ۴۶۰ حادثه دیده خدمات رسانی کردند

بیژن طاهری صبح امروز در گفت و گو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: در سال جاری، گام بلندی در ارتقای توان امدادی استان برداشته شد و چهار دستگاه خودروی امدادی هایلوکس به ارزش ۸۰ میلیارد تومان، شش دستگاه موتورسیکلت امدادی به ارزش ۹ میلیارد تومان به ناوگان خودرویی استان اضافه شده است.

وی افزود: همچنین تجهیزات تخصصی عملیات آوار و نجات، لباسهای مقاوم در برابر آتش، تجهیزات ایمنی ویژه حوادث آتش سوزی و شرایط جنگی در اختیار امدادگران قرار گرفته است.

طاهری با اشاره به توسعه ظرفیت اسکان اضطراری تصریح کرد: ۳۵۰ دستگاه چادر امدادی به ارزش ۵ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان، تجهیزات تخصصی آوار و نجات به ارزش بیش از ۲ میلیارد تومان و همچنین تجهیزات انفرادی و لجستیکی شامل کفشهای ایمنی، البسه امدادی، تجهیزات حفاظتی و بدنسازی تأمین و به چرخه عملیاتی اضافه شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری بیان کرد: از ابتدای فروردین تا پایان خرداد ماه سال جاری، ۳۲۶ تیم عملیاتی در قالب ۲۴۴ عملیات به مناطق حادثه دیده اعزام شدند.

وی گفت: بیشترین حوادث مربوط به تصادفات جادهای با ۱۲۴ مورد، کوهستان ۳۲ مورد، سایر فوریت های پزشکی ۳۰ مورد، حوادث جوی ۲۰ مورد، حوادث آبی ۱۱ مورد، حملات حیوانات ۳ مورد، عملیات جستوجوی مفقودین ۳ مورد و حوادث آوار ۲ مورد بوده است.

طاهری با اشاره به آمار خدمات ارائه شده خاطرنشان کرد: در مجموع یک هزار و ۴۶۰ نفر آسیب دیدند که از این تعداد، ۹۱۸ نفر از خدمات امدادی بهره مند شدند، ۳۶۷ نفر مصدوم و ۳۵ نفر جان باختند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری ادامه داد: امدادگران همچنین ۸۹۵ نفر را در حوادث سیلاب و برف رهاسازی کردند، ۱۵ عملیات رهاسازی فنی انجام دادند، ۲۶ نفر را به مناطق امن انتقال دادند و ۱۲۰ بسته اقلام غذایی میان حادثه دیدگان توزیع کردند.

طاهری در پایان با قدردانی از تلاش شبانه روزی امدادگران تأکید کرد: تقویت ناوگان، تجهیز نیروها به امکانات نوین و توسعه زیرساخت های لجستیکی، ظرفیت هلال احمر استان را برای ارائه خدمات سریع، ایمن و مؤثر در حوادث به شکل قابل توجهی افزایش داده و این مجموعه با آمادگی کامل در خدمت مردم استان است.

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