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مدیرکل بحران استانداری ایلام:

وقوع دو زمین‌لرزه پیاپی در حوالی کوزران کرمانشاه/ ارزیابی مناطق در استان ایلام ادامه دارد

وقوع دو زمین‌لرزه پیاپی در حوالی کوزران کرمانشاه/ ارزیابی مناطق در استان ایلام ادامه دارد
کد خبر : 1815770
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مدیرکل بحران استانداری از وقوع زلزله در کرمانشاه و احساس لرزش آن در ایلام خبر داد‌.

به گزارش ایلنا از ایلام، علی محمد پاکدل گفت: صبح امروز دو زمین‌لرزه به بزرگی ۵.۲ ریشتر در ساعت ۰۷:۱۳ و ۵.۷ ریشتر در ساعت ۰۷:۱۸ در حوالی کوزران استان کرمانشاه به وقوع پیوست که در برخی شهرستان‌های استان ایلام نیز احساس شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع این زمین‌لرزه‌ها، به فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، دستگاه‌های امدادی و اعضای ستاد مدیریت بحران استان آماده‌باش اعلام و تیم‌های ارزیاب برای بررسی وضعیت مناطق اعزام شدند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام تصریح کرد: تاکنون گزارشی از خسارت جانی یا مالی در استان ایلام دریافت نشده است و عملیات ارزیابی میدانی در مناطق مختلف استان همچنان ادامه دارد. اخبار تکمیلی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 

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