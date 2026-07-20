مدیرکل بحران استانداری ایلام:
وقوع دو زمینلرزه پیاپی در حوالی کوزران کرمانشاه/ ارزیابی مناطق در استان ایلام ادامه دارد
مدیرکل بحران استانداری از وقوع زلزله در کرمانشاه و احساس لرزش آن در ایلام خبر داد.
به گزارش ایلنا از ایلام، علی محمد پاکدل گفت: صبح امروز دو زمینلرزه به بزرگی ۵.۲ ریشتر در ساعت ۰۷:۱۳ و ۵.۷ ریشتر در ساعت ۰۷:۱۸ در حوالی کوزران استان کرمانشاه به وقوع پیوست که در برخی شهرستانهای استان ایلام نیز احساس شد.
وی افزود: بلافاصله پس از وقوع این زمینلرزهها، به فرمانداریها، بخشداریها، دستگاههای امدادی و اعضای ستاد مدیریت بحران استان آمادهباش اعلام و تیمهای ارزیاب برای بررسی وضعیت مناطق اعزام شدند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام تصریح کرد: تاکنون گزارشی از خسارت جانی یا مالی در استان ایلام دریافت نشده است و عملیات ارزیابی میدانی در مناطق مختلف استان همچنان ادامه دارد. اخبار تکمیلی متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.