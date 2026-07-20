آمریکا به منطقه نظامی جنوب غرب تبریز حمله کرد
بامداد امروز (دوشنبه) یک منطقه نظامی در جنوب غربی شهر تبریز هدف حمله آمریکا قرار گرفت که وقوع یک انفجار مهیب را در پی داشت.
به گزارش ایلنا، مجید فرشی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی، اظهار داشت: این حمله حوالی ساعت ۲ و ۳۵ دقیقه بامداد رخ داده و صدای انفجار شنیدهشده در سطح شهر مربوط به همین رویداد است.
وی با تأکید بر اینکه حادثه هیچ گونه تلفات جانی در بر نداشته است، افزود: خوشبختانه در این رویداد هیچ شهروندی مجروح یا شهید نشده و نیروهای امدادی و نظامی بلافاصله در محل حادثه حاضر شدهاند.