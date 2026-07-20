آمریکا به منطقه نظامی جنوب غرب تبریز حمله کرد 

به گزارش ایلنا، مجید فرشی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی، اظهار داشت: این حمله حوالی ساعت ۲ و ۳۵ دقیقه بامداد رخ داده و صدای انفجار شنیده‌شده در سطح شهر مربوط به همین رویداد است.

وی با تأکید بر اینکه حادثه هیچ گونه تلفات جانی در بر نداشته است، افزود: خوشبختانه در این رویداد هیچ شهروندی مجروح یا شهید نشده و نیروهای امدادی و نظامی بلافاصله در محل حادثه حاضر شده‌اند.

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