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دومین زمین‌لرزه شدید با قدرت ۵.۷ ریشتر بار دیگر حوالی کوزران کرمانشاه را لرزاند

دومین زمین‌لرزه شدید با قدرت ۵.۷ ریشتر بار دیگر حوالی کوزران کرمانشاه را لرزاند
کد خبر : 1815764
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دقایقی پس از وقوع زمین‌لرزه ۵.۲ ریشتری در حوالی کوزران، دومین زلزله با قدرت ۵.۷ ریشتر صبح امروز، دوشنبه ۲۹ تیرماه، بار دیگر این منطقه از استان کرمانشاه را لرزاند؛ زمین‌لرزه‌ای که در شهر کرمانشاه و بسیاری از مناطق غرب کشور نیز احساس شد.

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزه‌نگاری کشور، دومین زمین‌لرزه صبح امروز در استان کرمانشاه، ساعت ۷:۱۸ و ۴۹ ثانیه، حوالی شهر کوزران به وقوع پیوست.

این زمین‌لرزه با بزرگی ۵.۷ ریشتر در عمق ۱۳ کیلومتری زمین و در مختصات جغرافیایی ۳۴.۵۷ درجه عرض شمالی و ۴۶.۴۸ درجه طول شرقی ثبت شده است.

بر اساس این گزارش، کانون این زمین‌لرزه در ۱۳ کیلومتری کوزران، ۲۲ کیلومتری روانسر و ۲۵ کیلومتری گهواره قرار داشته است. همچنین فاصله آن تا شهر کرمانشاه، مرکز استان، ۶۱ کیلومتر و تا سنندج ۹۴ کیلومتر اعلام شده است.

این زمین‌لرزه تنها چند دقیقه پس از وقوع زلزله ۵.۲ ریشتری در همین منطقه رخ داد و موجب نگرانی شهروندان و خروج بسیاری از ساکنان از منازل و محل‌های کار شد.

تاکنون گزارشی رسمی از خسارات جانی یا مالی احتمالی این زمین‌لرزه منتشر نشده است و تیم‌های ارزیاب، نیروهای امدادی و مدیریت بحران برای بررسی وضعیت مناطق تحت تأثیر در حالت آماده‌باش قرار دارند.

جزئیات تکمیلی این حادثه پس از اعلام مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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