به گزارش ایلنا از کرمانشاه، بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزه‌نگاری کشور، دومین زمین‌لرزه صبح امروز در استان کرمانشاه، ساعت ۷:۱۸ و ۴۹ ثانیه، حوالی شهر کوزران به وقوع پیوست.

این زمین‌لرزه با بزرگی ۵.۷ ریشتر در عمق ۱۳ کیلومتری زمین و در مختصات جغرافیایی ۳۴.۵۷ درجه عرض شمالی و ۴۶.۴۸ درجه طول شرقی ثبت شده است.

بر اساس این گزارش، کانون این زمین‌لرزه در ۱۳ کیلومتری کوزران، ۲۲ کیلومتری روانسر و ۲۵ کیلومتری گهواره قرار داشته است. همچنین فاصله آن تا شهر کرمانشاه، مرکز استان، ۶۱ کیلومتر و تا سنندج ۹۴ کیلومتر اعلام شده است.

این زمین‌لرزه تنها چند دقیقه پس از وقوع زلزله ۵.۲ ریشتری در همین منطقه رخ داد و موجب نگرانی شهروندان و خروج بسیاری از ساکنان از منازل و محل‌های کار شد.

تاکنون گزارشی رسمی از خسارات جانی یا مالی احتمالی این زمین‌لرزه منتشر نشده است و تیم‌های ارزیاب، نیروهای امدادی و مدیریت بحران برای بررسی وضعیت مناطق تحت تأثیر در حالت آماده‌باش قرار دارند.

جزئیات تکمیلی این حادثه پس از اعلام مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

انتهای پیام/