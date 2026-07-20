به گزارش ایلنا، بر اساس اطلاعات اولیه مراکز لرزه‌نگاری، این زمین‌لرزه ساعت ۷:۱۳:۱۷ صبح امروز (دوشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۵) در منطقه کوزران از توابع شهرستان کرمانشاه رخ داد.

بر پایه این گزارش، بزرگی این زمین‌لرزه ۵.۲ ریشتر، عمق آن هشت کیلومتر و موقعیت آن در مختصات ۳۴.۵۶ درجه عرض شمالی و ۴۶.۴۳ درجه طول شرقی ثبت شده است.

این زمین‌لرزه در شهر کرمانشاه و برخی شهرستان‌های اطراف نیز احساس شد و موجب خروج شماری از شهروندان از منازل و ساختمان‌ها شد.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی یا تلفات این زمین‌لرزه منتشر نشده است و بررسی وضعیت مناطق تحت تأثیر از سوی دستگاه‌های امدادی و مدیریت بحران در حال انجام است.

در صورت اعلام جزئیات بیشتر از سوی مراجع رسمی، این خبر به‌روزرسانی خواهد شد.

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