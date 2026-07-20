زمینلرزه ۵.۲ ریشتری کرمانشاه را لرزاند
زمینلرزهای به بزرگی ۵.۲ ریشتر صبح امروز دوشنبه بخشهایی از استان کرمانشاه را لرزاند.
به گزارش ایلنا، بر اساس اطلاعات اولیه مراکز لرزهنگاری، این زمینلرزه ساعت ۷:۱۳:۱۷ صبح امروز (دوشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۵) در منطقه کوزران از توابع شهرستان کرمانشاه رخ داد.
بر پایه این گزارش، بزرگی این زمینلرزه ۵.۲ ریشتر، عمق آن هشت کیلومتر و موقعیت آن در مختصات ۳۴.۵۶ درجه عرض شمالی و ۴۶.۴۳ درجه طول شرقی ثبت شده است.
این زمینلرزه در شهر کرمانشاه و برخی شهرستانهای اطراف نیز احساس شد و موجب خروج شماری از شهروندان از منازل و ساختمانها شد.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی یا تلفات این زمینلرزه منتشر نشده است و بررسی وضعیت مناطق تحت تأثیر از سوی دستگاههای امدادی و مدیریت بحران در حال انجام است.
در صورت اعلام جزئیات بیشتر از سوی مراجع رسمی، این خبر بهروزرسانی خواهد شد.