توضیح دانشگاه علوم پزشکی مازندران درباره حادثه بیمارستان رازی قائمشهر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با صدور اطلاعیهای، جزئیات حادثه رخداده در بیمارستان رازی قائمشهر را تشریح کرد و اعلام کرد فرد آسیبدیده پس از اقدام به پرتاب خود از ارتفاع، تحت اقدامات فوری درمانی قرار گرفته و هماکنون در بخش مراقبتهای ویژه بستری است.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در پی انتشار مطالبی در فضای مجازی درباره حادثه رخداده در مرکز آموزشی درمانی رازی قائمشهر، با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: فردی پس از مراجعه به اورژانس بیمارستان، در مرحله ارزیابی اولیه پزشکی و انجام اقدامات درمانی مورد نیاز قرار داشت که در جریان حضور در بیمارستان، به دلایل شخصی از مسیر راهپله اضطراری به طبقات بالاتر مراجعه کرده و اقدام به پرتاب خود از ارتفاع کرد.
در این اطلاعیه آمده است: یکی از نیروهای حراست بیمارستان پس از مشاهده وضعیت، بلافاصله وارد عمل شد و برای نجات این فرد در حین سقوط تلاش مؤثری انجام داد.
بر اساس این اطلاعیه، پس از وقوع حادثه، اقدامات اورژانسی و درمانی لازم از سوی تیم پزشکی و پرستاری انجام شد و فرد آسیبدیده برای ادامه مراقبتهای تخصصی به بخش مراقبتهای ویژه (ICU) منتقل شد. هماکنون نیز خدمات درمانی مورد نیاز مطابق پروتکلهای تخصصی برای وی در حال انجام است.
دانشگاه علوم پزشکی مازندران ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه و آرزوی بهبودی برای فرد آسیبدیده، بر ضرورت حفظ حریم خصوصی، کرامت انسانی و آرامش خانواده وی تأکید کرده و از شهروندان، رسانهها و فعالان فضای مجازی خواست از انتشار تصاویر، اطلاعات هویتی، گمانهزنیها و روایتهای تأییدنشده خودداری کرده و اخبار را صرفاً از منابع رسمی دنبال کنند.