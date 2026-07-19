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مهار آتش‌سوزی ۱۰ هکتاری در منطقه قالاجیخ بناب

مهار آتش‌سوزی ۱۰ هکتاری در منطقه قالاجیخ بناب
کد خبر : 1815665
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آتش‌سوزی در منطقه قالاجیخ روستای آلقوی بناب که بیش از ۱۰ هکتار از مراتع را دربر گرفت، با تلاش نیروهای امدادی و اهالی مهار شد و دو نفر نیز در این حادثه مصدوم شدند.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، این حادثه عصر یکشنبه در منطقه قالاجیخ روستای آلقو رخ داد و در پی آن بیش از ۱۰ هکتار از علفزارها و بخشی از درختان منطقه طعمه حریق شد.

در جریان این آتش‌سوزی، دو نفر مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات اولیه توسط نیروهای هلال‌احمر، برای ادامه درمان به مراکز درمانی بناب منتقل شدند.

با حضور به‌موقع نیروهای آتش‌نشانی، امدادگران، دهیاری و مشارکت اهالی، از سرایت آتش به مزارع گندم مجاور جلوگیری شد و این اراضی از خسارت در امان ماند.

بر اساس بررسی‌های اولیه، احتمال می‌رود عامل انسانی و بی‌احتیاطی در رها کردن ته‌سیگار موجب وقوع این آتش‌سوزی شده باشد، هرچند علت دقیق حادثه از سوی مراجع ذی‌ربط در دست بررسی است.

گفتنی است با توجه به افزایش خطر آتش‌سوزی در فصل گرما، رعایت نکات ایمنی و خودداری از رها کردن ته‌سیگار یا روشن کردن آتش در مراتع و مزارع، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث مشابه دارد.

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