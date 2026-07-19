به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سیدمصطفی جعفری در نشست تخصصی «روایت وحدت» ویژه اصحاب رسانه که در مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد برگزار شد، با ارائه گزارشی از عملکرد رسانه‌های استان از نهم اسفند سال گذشته تا 28 تیرماه، اظهار کرد: از آغاز جنگ رمضان، بیشتر رسانه‌های استان با حضور فعال در میدان اطلاع‌رسانی تلاش کردند با انتشار اخبار دقیق و روایت صحیح رخدادها، از بار روانی ناشی از حملات دشمن و هجمه رسانه‌های خارجی بکاهند.

وی افزود: با وجود تفاوت دیدگاه‌های رسانه‌ای، در جریان جنگ تحمیلی سوم، رسانه‌های استان قزوین در کنار یکدیگر قرار گرفتند و تمرکز خود را بر روایت صحیح وقایع و حفظ انسجام رسانه‌ای گذاشتند.

جعفری با تشریح ظرفیت رسانه‌ای استان گفت: در حال حاضر 152 رسانه دارای مجوز با دفتر مرکزی در استان قزوین فعالیت دارند که شامل 41 رسانه چاپی، 57 رسانه الکترونیک برخط (پایگاه خبری) و 54 رسانه الکترونیک غیر برخط هستند.

وی ادامه داد: از میان رسانه‌های چاپی، دو روزنامه استان فعال بودند که یکی از آنها حضور پررنگی در شبکه‌های اجتماعی داشت. همچنین از سه هفته‌نامه، یک هفته‌نامه فعالیت چشمگیری در فضای مجازی داشت و دو هفته‌نامه بیشتر بر انتشار نسخه چاپی تمرکز کردند. از سه دوهفته‌نامه نیز دو رسانه منتشر شدند که یکی در پیام‌رسان‌های ایرانی فعال بود و دیگری هیچ فعالیتی در فضای مجازی و انتشار چاپی نداشت.

رئیس خانه مطبوعات استان قزوین با بیان اینکه از 17 ماهنامه استان، 9 رسانه به‌صورت فعال هم در نسخه چاپی و هم در فضای مجازی فعالیت داشتند، افزود: فصلنامه‌ها به دلیل ماهیت تخصصی خود در این بازه زمانی فعالیت چشمگیری نداشتند و تنها سالنامه استان حضور مؤثرتری در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی داشت.

وی درباره پایگاه‌های خبری استان نیز گفت: از 57 رسانه برخط، 19 پایگاه خبری به‌صورت روزانه با انتشار خبر، گزارش، عکس و فیلم فعال بودند و از میان 54 رسانه الکترونیک غیر برخط نیز تنها یک رسانه فعالیت مستمر داشت.

جعفری با اشاره به فعالیت نمایندگی رسانه‌های کشوری در استان اظهار کرد: در قزوین 17 خبرگزاری و پایگاه خبری سراسری و 123 نمایندگی رسانه‌های چاپی کشور فعالیت دارند. بیش از 90 درصد خبرگزاری‌ها و رسانه‌های الکترونیک سراسری عملکرد قابل قبولی در پوشش اخبار استان داشتند، اما رسانه‌های چاپی سراسری در تولید و انتشار اخبار مرتبط با قزوین، چه در نسخه چاپی و چه در فضای مجازی، عملکرد ضعیف‌تری داشتند.

رئیس خانه مطبوعات استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح «میز رسانه» اشاره کرد و گفت: این برنامه با همکاری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و روابط عمومی استانداری از 19 اردیبهشت‌ماه به‌صورت مستقل در موکب شهدای دولت آغاز شد و تا پایان 31 خرداد، به مدت 44 شب ادامه داشت.

وی افزود: در این مدت، خبرنگاران رسانه‌های محلی، خبرگزاری‌ها و تعدادی از روزنامه‌های سراسری از جمله جمهوری اسلامی، اطلاعات، مردم‌سالاری و ابرار اقتصادی، هر شب در کنار میز ارتباطات مردمی دستگاه‌های اجرایی حضور یافتند و عملکرد دستگاه‌ها را پوشش خبری دادند.

جعفری با اشاره به برگزاری رویداد رسانه‌ای «جنگ رمضان» اظهار کرد: این رویداد اکنون در مرحله بارگذاری آثار قرار دارد و تا پایان مهلت اعلام‌شده، خبرنگاران می‌توانند آثار خود را در سامانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت کنند.

وی تصریح کرد: تاکنون 764 اثر در این سامانه ثبت شده و علاوه بر رسانه‌های استان قزوین، آثاری از استان‌های خراسان رضوی، قم، همدان و چند استان دیگر نیز به دبیرخانه ارسال شده است.

رئیس خانه مطبوعات استان قزوین همچنین به فعالیت رسانه‌ها در پوشش مراسم تشییع رهبر شهید و خانواده ایشان اشاره کرد و گفت: به تأکید مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، رسانه‌های استان علاوه بر پوشش برنامه‌های داخل استان، از موکب‌های خدمت‌رسان به زائران نیز گزارش تهیه کردند و شماری از خبرنگاران، عکاسان و تصویربرداران قزوینی در مراسم‌های تهران، قم و مشهد حضور یافته و این رویداد تاریخی را ثبت و مستندسازی کردند.

وی در پایان پیشنهاد داد: پس از اختتامیه رویداد رسانه‌ای جنگ رمضان، آثار برگزیده در قالب یک کتاب منتشر شود تا به‌عنوان سندی تاریخی از نقش رسانه‌های استان در جنگ تحمیلی سوم برای آیندگان ماندگار بماند. همچنین می‌توان به‌صورت مستقل، میزان فعالیت، نقش و تأثیر رسانه‌های استان در این مقطع تاریخی را بررسی، مستندسازی و منتشر کرد.



جعفری خاطرنشان کرد: آنچه اهمیت دارد، صرفاً تعداد آثار نیست، بلکه روایت‌های میدانی و تولیدات رسانه‌ای است که به‌عنوان بخشی از تاریخ این روزها برای نسل‌های آینده باقی خواهد ماند.

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