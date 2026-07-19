فرمانده انتظامی شهرستان زرندیه خبر داد:
قتل در تهران؛ کشف جسد در زرندیه / قاتل در کمتر از 48 ساعت دستگیر شد
فرمانده انتظامی شهرستان زرندیه به شناسایی و دستگیری عامل اصلی قتل یک زن 69 ساله در این منطقه اشاره کرده و در این خصوص گفت: در کمتر از 48 ساعت قاتل فراری در عملیات مأموران پلیس آگاهی این شهرستان شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ سعید محمدیزاد به تشریح جرئیات این خبر پرداخته و افزود: گزارشی مبنی بر کشف یک جسد در حوزه استحفاظی شهرستان زرندیه به مرکز فوریتهای پلیسی 110 اعلام شد. در این راستا موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.
وی به اقدامات انجام شده برای کشف مقتول و مشخص شدن چگونگی قتل وی اشاره کرده و ادامه داد: در بررسیهای تخصصی به عمل آمده از سوی پلیس مشخص شد، مقتول که زنی 69 ساله بوده در تهران به قتل رسیده و جسد وی به بیابانهای شهرستان زرندیه منتقل و در آنجا رها شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان زرندیه به دستگیری قاتل و معرفی وی به دستگاه قضایی اشاره کرده و اظهار داشت: با انجام اقدامات فنی و پلیسی قاتل 47 ساله در کمتر از 48 ساعت شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد. قاتل پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی و روانه زندان شد.