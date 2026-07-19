به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدمسعود سمیعی‌نژاد روز یکشنبه بیست و هشتم تیر ماه در بازدید از کارخانه کاغذ از سنگ ازنا، اظهار کرد: امروز در دنیا با توجه به ملاحظات زیست‌محیطی و ضرورت حفظ جنگل‌ها، فناوری تولید کاغذ از مواد معدنی و محصولات پتروشیمی به جای چوب، به‌طور گسترده مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی لرستان، تصریح کرد: این استان از ذخایر بسیار غنی سنگ آهک برخوردار است و همین مزیت موجب شده سرمایه‌گذاری‌های متعددی در حوزه تولید کاغذ از سنگ در لرستان انجام شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در بازدید از این کارخانه شاهد بودیم که ماشین‌آلات مورد نیاز این صنعت به طور کامل بومی‌سازی شده و تمامی تجهیزات و فناوری ساخت آن توسط متخصصان داخلی طراحی و تولید شده است.

سمیعی‌نژاد با بیان اینکه در گذشته دسترسی به این فناوری به آسانی امکان‌پذیر نبود، گفت: کشورهای صاحب فناوری، تکنولوژی تولید این ماشین‌آلات را به سختی در اختیار دیگران قرار می‌دادند، اما امروز با حمایت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت از بومی‌سازی و توسعه فناوری، این وابستگی برطرف شده است.

معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: وزارت صمت در سال‌های اخیر از شرکت‌های دانش‌بنیان و طرح‌های فناورانه حمایت‌های مالی و زیرساختی انجام داده تا ایده‌های نوآورانه به مرحله صنعتی‌سازی برسند و وارد چرخه تولید شوند. همچنین در مناطق ویژه اقتصادی، زمین مورد نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان با قراردادهای بلندمدت در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد تا بتوانند با اطمینان بیشتری فعالیت‌های تولیدی و فناورانه خود را توسعه دهند.

وی تأکید کرد: امروز می‌توان با اطمینان گفت که کشور در حوزه فناوری ساخت ماشین‌آلات تولید کاغذ از سنگ به خودکفایی رسیده و محصولات ساخت داخل نه‌تنها پاسخگوی نیاز صنایع داخلی هستند، بلکه از نظر کیفیت نیز توان رقابت با نمونه‌های خارجی را دارند.

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