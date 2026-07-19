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کشف زمین خواری و رفع تصرف اراضی دولتی در یزد

کشف زمین خواری و رفع تصرف اراضی دولتی در یزد
کد خبر : 1815595
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رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان یزد، از کشف زمین خواری و رفع تصرف بیش از هزار مترمربع از اراضی دولتی در یزد خبر داد.

به گزارش ایلنا از یزد، سرهنگ مهدی حورمهر اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد با کسب اخبار و اطلاعات جمع آوری شده از نشانگاه‌های اقتصادی مبنی بر تصرف غیر قانونی اراضی دولتی در حاشیه شهر یزد به بررسی موضوع پرداختند.وی افزود: ماموران با اخذ مجوز قضائی به محل مورد نظر مراجعه و نسبت به رفع تصرف هزار و ۸۶۰ متر مربع از اراضی دولتی اقدام و متهم را دستگیر کردند. 

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان یزد گفت: کارشناسان ارزش این ملک متعلق به دولت را ۴۰ میلیارد ریال ملک برآورد کرده‌اند و در این خصوص پرونده تشکیل به مراجع قانونی تحویل داده شد.

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