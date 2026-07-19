پلمپ 2 شهربازی در شهر اراک به دلیل نداشتن گواهینامه معتبر استاندارد

به گزارش ایلنا، محمود نصرالهی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: کارشناسان اداره‌کل استاندارد در جریان بازرسی‌های دوره‌ای از تجهیزات تفریحی و وسایل بازی مستقر پارک‌های شهر اراک، 2 شهربازی از پارک‌های اراک را فاقد گواهینامه معتبر ارزیابی کردند.

وی به مهمترین دلایل پلمپ و جلوگیری از ادامه فعالیت شهربازی‌های مذکور در شهر اراک اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: این 2 شهربازی به دلیل نداشتن گواهینامه معتبر استاندارد و همچنین استمرار بهره‌برداری بدون تأییدیه ایمنی، با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح پلمپ شدند.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی اظهار داشت: بازرسی از شهربازی‌ پارک‌های شهر اراک با توجه به استقبال شهروندان از مجموعه‌های بازی و تفریحی در فصل تابستان و همچنین اهمیت محافظت از سلامتی کودکان با دقت قابل‌توجه توسط کارشناسان استان مورد بررسی قرار گرفته است.

نصرالهی به مهمترین دلایل بازرسی از شهربازی‌ها و تجهیزات تفریحی اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: این اقدامات در راستای اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، صیانت از حقوق شهروندان و همچنین تأمین ایمنی استفاده‌کنندگان از تجهیزات تفریحی انجام شده است.

وی بیان داشت: بهره‌برداری از تجهیزات شهربازی مشروط به دریافت و تمدید گواهینامه استاندارد است و در صورت نداشتن این گواهینامه یا پایان اعتبار آن، ادامه فعالیت شهربازی و یا مرکز تفریحی مربوطه از نظر قانونی ممنوع بوده و با متخلفان برخوردهای قاطع و قانونی خواهد شد.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی تأکید کرد: بازرسی از تجهیزات تفریحی شهربازی‌ها و مراکز تفریحی به صورت مستمر انجام می‌شود. هرگونه نقص ایمنی یا فعالیت بدون تأییدیه استاندارد، منجر به توقف فعالیت شهربازی‌ها و یا مراکز تفریحی متخلف تا رفع کامل نواقص آنها خواهد شد.

نصرالهی ابراز داشت: از بهره‌برداران تجهیزات تفریحی تقاضا می‌شود نسبت به انجام بازرسی‌های ادواری و تمدید به موقع گواهینامه استاندارد اقدام کنند. همچنین از شهروندان تقاضا می‌شود پیش از استفاده از وسایل بازی تفریحی، از وجود گواهینامه معتبر استاندارد اطمینان حاصل کنند.

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