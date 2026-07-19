عزم ملی برای رفع محرومیت دیجیتال؛ تجهیز ۱۶ مدرسه عشایری اردبیل و توسعه شبکه ارتباطی
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات اردبیل از بهرهبرداری ۹ سایت موبایل، تجهیز ۱۶ مدرسه عشایری به نمایشگرهای نوین و پایش شبکه ارتباطی برای رفع محرومیت دیجیتال عشایر خبر داد.
به گزارش ایلنا، قادر سیمزن در دیدار با علی پیرجاهد مدیرکل امور عشایر، بر توسعه زیرساختهای نوین تاکید کرد.
وی با اشاره به دستور وزیر در اجرای طرح توسعه روستایی (USO) گفت: پایش ارتباطی بیلهسوار آغاز شده و پیگیر رفع مشکل ۱۳۸ روستا و ابلاغ ۱۲۱ روستای دیگر هستیم.
سیمزن از راهاندازی ۹ آنتن جدید در بهار ۱۴۰۵ خبر داد و افزود: با وجود افزایش هزینه احداث از ۶ به ۱۵ میلیارد و انتظار پیمانکاران برای ابلاغ قیمتهای جدید، مسیر توسعه متوقف نیست.
وی با انتقاد از مبنا بودن آمار سال ۹۵ در مرکز، بر تداوم حضور میدانی همکاران برای پایش و حل مشکلات آنتندهی در مناطق غیورپرور عشایری استان تاکید کرد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان با اشاره به تامین ۱۶ تلویزیون ۶۵ اینچ برای هوشمندسازی مدارس عشایری تصریح کرد: فراتر از تعهدات و با تمام توان در خدمت این جامعه مولد هستیم.