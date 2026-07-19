به گزارش ایلنا، علی پیرجاهد در جلسه با قادر سیمزن، مدیرکل ارتباطات استان گفت: جامعه عشایری با وجود ثروت‌آفرینی، نیازمند توجه ویژه در توزیع عادلانه امکانات ملی است.

وی با هشدار نسبت به پیامدهای حاشیه‌نشینی، افزود: حفظ جامعه عشایری به معنای صیانت از تولید و جلوگیری از بحران سالمندی جمعیت روستایی است که نیازمند هم‌افزایی تمام دستگاه‌هاست.

پیرجاهد با اشاره به تغییرات سبک زندگی عشایر، تصریح کرد: تامین پنل‌های خورشیدی و برق پایدار برای قشلاقات فاقد شبکه توزیع، از نیازهای ضروری امروز این جامعه پرتلاش محسوب می‌شود.

مدیرکل امور عشایر اردبیل در پایان خواستار رفع مشکل آنتن‌دهی مناطق خروسلو تا آج‌اشمه و تامین اینترنت پرسرعت ایرانسل در قشلاقات بیله‌سوار برای تسهیل تحصیل دانش‌آموزان شد.

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