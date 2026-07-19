به گزارش ایلنا، سعید بیاری روز یکشنبه ۲۸ تیرماه در دومین نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان فارس، گزارشی از روند اجرای برنامه‌های اشتغال استان ارائه کرد.

وی با اشاره به تعهد اشتغال استان فارس در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: بر اساس برنامه ابلاغی، امسال ایجاد ۲۴ هزار و ۷۷ فرصت شغلی برای استان هدف‌گذاری شده است و با آغاز اجرای برنامه عملیاتی از حدود یک ماه گذشته، تاکنون ۲ هزار و ۸۰ فرصت شغلی در سامانه ملی رصد ثبت شده که بیانگر تحقق حدود ۹ درصد از تعهد سالانه استان است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس با تأکید بر اینکه حفظ فرصت‌های شغلی موجود به اندازه ایجاد اشتغال جدید اهمیت دارد، افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی باید با همکاری و هم‌افزایی برای صیانت از کارگاه‌های فعال و توسعه اشتغال در استان برنامه‌ریزی کنند.

بیاری از تدوین و اجرای شناسنامه شغلی برای تمامی کارگاه‌های دارای بیش از ۱۰ نفر نیروی کار به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سال جاری یاد کرد و گفت: این اقدام با هدف شناسایی مشکلات واحدهای تولیدی، پیشگیری از تعطیلی آن‌ها و حمایت از استمرار فعالیت و حفظ اشتغال انجام می‌شود.

وی همچنین از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان خواست حداکثر ظرف یک هفته، طرح‌های ملی و استانی خود در حوزه ایجاد و توسعه اشتغال را به اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس ارائه کنند.

بیاری در پایان تصریح کرد: پس از جمع‌بندی طرح‌های دستگاه‌ها، گزارش جامعی از اقدامات انجام‌شده در حوزه اشتغال تهیه و در نشست آینده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه خواهد شد تا پس از بررسی، تصمیم‌های لازم برای تسریع در اجرای برنامه‌های اشتغال‌زایی اتخاذ شود.

انتهای پیام/