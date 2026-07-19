خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس خبرداد؛

شناسایی مشکلات کارگاه‌های بزرگ فارس با تدوین شناسنامه شغلی

شناسایی مشکلات کارگاه‌های بزرگ فارس با تدوین شناسنامه شغلی
کد خبر : 1815586
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس از تدوین شناسنامه شغلی برای تمامی کارگاه‌های دارای بیش از ۱۰ نفر نیروی کار با هدف شناسایی مشکلات، پیشگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال خبر داد و گفت: از آغاز اجرای برنامه عملیاتی اشتغال سال ۱۴۰۵ تاکنون، دو هزار و ۸۰ فرصت شغلی در استان ثبت شده که معادل حدود ۹ درصد تعهد سالانه اشتغال فارس است.

به گزارش ایلنا، سعید بیاری روز یکشنبه ۲۸ تیرماه در دومین نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان فارس، گزارشی از روند اجرای برنامه‌های اشتغال استان ارائه کرد.

وی با اشاره به تعهد اشتغال استان فارس در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: بر اساس برنامه ابلاغی، امسال ایجاد ۲۴ هزار و ۷۷ فرصت شغلی برای استان هدف‌گذاری شده است و با آغاز اجرای برنامه عملیاتی از حدود یک ماه گذشته، تاکنون ۲ هزار و ۸۰ فرصت شغلی در سامانه ملی رصد ثبت شده که بیانگر تحقق حدود ۹ درصد از تعهد سالانه استان است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس با تأکید بر اینکه حفظ فرصت‌های شغلی موجود به اندازه ایجاد اشتغال جدید اهمیت دارد، افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی باید با همکاری و هم‌افزایی برای صیانت از کارگاه‌های فعال و توسعه اشتغال در استان برنامه‌ریزی کنند.

بیاری از تدوین و اجرای شناسنامه شغلی برای تمامی کارگاه‌های دارای بیش از ۱۰ نفر نیروی کار به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سال جاری یاد کرد و گفت: این اقدام با هدف شناسایی مشکلات واحدهای تولیدی، پیشگیری از تعطیلی آن‌ها و حمایت از استمرار فعالیت و حفظ اشتغال انجام می‌شود.

وی همچنین از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان خواست حداکثر ظرف یک هفته، طرح‌های ملی و استانی خود در حوزه ایجاد و توسعه اشتغال را به اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس ارائه کنند.

بیاری در پایان تصریح کرد: پس از جمع‌بندی طرح‌های دستگاه‌ها، گزارش جامعی از اقدامات انجام‌شده در حوزه اشتغال تهیه و در نشست آینده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه خواهد شد تا پس از بررسی، تصمیم‌های لازم برای تسریع در اجرای برنامه‌های اشتغال‌زایی اتخاذ شود.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل