مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس خبرداد؛
شناسایی مشکلات کارگاههای بزرگ فارس با تدوین شناسنامه شغلی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس از تدوین شناسنامه شغلی برای تمامی کارگاههای دارای بیش از ۱۰ نفر نیروی کار با هدف شناسایی مشکلات، پیشگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال خبر داد و گفت: از آغاز اجرای برنامه عملیاتی اشتغال سال ۱۴۰۵ تاکنون، دو هزار و ۸۰ فرصت شغلی در استان ثبت شده که معادل حدود ۹ درصد تعهد سالانه اشتغال فارس است.
به گزارش ایلنا، سعید بیاری روز یکشنبه ۲۸ تیرماه در دومین نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری استان فارس، گزارشی از روند اجرای برنامههای اشتغال استان ارائه کرد.
وی با اشاره به تعهد اشتغال استان فارس در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: بر اساس برنامه ابلاغی، امسال ایجاد ۲۴ هزار و ۷۷ فرصت شغلی برای استان هدفگذاری شده است و با آغاز اجرای برنامه عملیاتی از حدود یک ماه گذشته، تاکنون ۲ هزار و ۸۰ فرصت شغلی در سامانه ملی رصد ثبت شده که بیانگر تحقق حدود ۹ درصد از تعهد سالانه استان است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس با تأکید بر اینکه حفظ فرصتهای شغلی موجود به اندازه ایجاد اشتغال جدید اهمیت دارد، افزود: تمامی دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایتی باید با همکاری و همافزایی برای صیانت از کارگاههای فعال و توسعه اشتغال در استان برنامهریزی کنند.
بیاری از تدوین و اجرای شناسنامه شغلی برای تمامی کارگاههای دارای بیش از ۱۰ نفر نیروی کار به عنوان یکی از مهمترین برنامههای سال جاری یاد کرد و گفت: این اقدام با هدف شناسایی مشکلات واحدهای تولیدی، پیشگیری از تعطیلی آنها و حمایت از استمرار فعالیت و حفظ اشتغال انجام میشود.
وی همچنین از مدیران دستگاههای اجرایی استان خواست حداکثر ظرف یک هفته، طرحهای ملی و استانی خود در حوزه ایجاد و توسعه اشتغال را به ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس ارائه کنند.
بیاری در پایان تصریح کرد: پس از جمعبندی طرحهای دستگاهها، گزارش جامعی از اقدامات انجامشده در حوزه اشتغال تهیه و در نشست آینده شورای برنامهریزی و توسعه استان ارائه خواهد شد تا پس از بررسی، تصمیمهای لازم برای تسریع در اجرای برنامههای اشتغالزایی اتخاذ شود.